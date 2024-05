„Core Technology Fee“: Apple macht Zugeständnisse an kleine Entwickler

Apples „Core Technology Fee“ steht schon seit ihrer Ankündigung im Januar in der Kritik. Wir haben die Gebühren damals mit den Worten „Strafzoll für abtrünnige Entwickler“ umschrieben, war das Ganze doch so konzipiert, dass Entwickler, die ihre iPhone-Apps erfolgreich am App Store vorbei anbieten, mit teils exorbitanten Kosten rechnen müssen.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich Apple dieser Unwägbarkeiten und finanziellen Risiken für Entwickler beim Ausarbeiten der Regelung nicht bewusst war. Der iPhone-Konzern hat sich allerdings erst dazu bereit erklärt nachzubessern, als die mit diesen Gebühren verbundene Bankrottgefahr für Entwickler im Rahmen einer EU-Anhörung zur Sprache kamen.

Einschränkungen zugunsten kleiner Entwickler

Kritik an Apple im Rahmen einer EU-Anhörung

Jetzt hat Apple eine überarbeitete Version seiner „Core Technology Fee“-Regelung vorgelegt und darin zwei Mechanismen implementiert, die das finanzielle Risiko insbesondere von kleinen Entwicklern abfangen sollen.

Zunächst einmal wird bei der Berechnung der Gebühren grundlegend vorausgesetzt, dass der Entwickler mit seiner App auf irgendeine Weise Umsatz generiert. Solange dies nicht der Fall ist, fällt auch Apples Technologie-Gebühr nicht an. Auf diese Weise sollen vor allem Studenten, Hobby-Programmierer und sonstige nicht kommerziell agierende Entwickler geschützt werden.

Kleinere Entwickler, die mit ihren Apps Geld verdienen, sollen zunächst eine „Schonzeit“ von drei Jahren erhalten. Sofern sie pro Jahr weniger als 10 Millionen Euro Umsatz generieren, müssen sie über diesen Zeitraum hinweg gar keine Gebühren abführen. Bei einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro fällt Apples „Core Technology Fee“ zwar an, wird aber über die ersten drei Jahre hinweg auf maximal eine Million Euro limitiert. Nach Ablauf dieser Dreijahresfrist greift dann in jedem Fall Apples ursprüngliche Gebührenregelung.

Apples Forderungen grundsätzlich nachvollziehbar

Wohlgemerkt gelten diese Regeln ausschließlich für Entwickler, die ihre Anwendungen in Europa außerhalb von Apples App Store anbieten wollen. Beim Vertrieb über den App Store bleibt es bei den gewohnten Provisionsregeln.

Grundsätzlich ist es in jedem Fall nachvollziehbar, dass Apple auch beim Vertrieb von Apps am App Store vorbei in gewissem Maß für seinen Aufwand entschädigt werden will. Die Frage ist lediglich, in welchem Maß eine solche Gebühr angemessen ist.