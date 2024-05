„Assassin’s Creed Mirage“ springt im Juni aufs iPhone

Mit Assassin's Creed Mirage steht ein weiterer AAA-Titel für iOS-Geräte in den Startlöchern. Das Spiel lässt sich bereits im Apple Store vorbestellen und soll vom 10. Juni an verfügbar sein.

Bemerkenswert mit Blick auf das Erscheinungsdatum ist zunächst der kurze Zeitraum zwischen dem ursprünglichen Start des Titels und der Veröffentlichung der Mobilversion. „Assassin's Creed Mirage“ ist erst im Oktober erschienen, bislang wurde die Zeitspanne zwischen dem initialen Start eines hochwertigen Spiels und der Veröffentlichung einer iOS-Version eher in Jahren gerechnet.

Doch damit nicht genug, „Assassin's Creed Mirage“ soll in seiner mobilen Variante ein exaktes Abbild der PC- und Konsolenvariante bieten. Bislang ist das Spiel ausschließlich für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows und Amazon Luna erhältlich.

„Assassin's Creed Mirage“ stammt aus dem Hause Ubisoft und verlegt eine neue Episode der „Assassin’s Creed“-Serie in den Nahen Osten. Der Titel spielt im Bagdad des 9. Jahrhunderts und begleitet den bereits aus „Assassin’s Creed: Valhalla“ bekannten Charakter Basim Ibn Ishaq bei seinem Aufstieg in die prominenten Reihen einer Geheimorganisation, die sich im Kampf gegen den „Orden der Ältesten“ befindet. Die Entwickler versprechen dabei klassisches Stealth-Gameplay und historische Authentizität mit Fokus auf die Wurzeln der „Assassin’s Creed“-Serie.

Premium-App mit Gratis-Test

„Assassin’s Creed Mirage“ wird sich kostenlos laden und ausprobieren lassen. Bei Gefallen kann man per Einmalkauf auf die Vollversion upgraden, der Preis hierfür wurde allerdings noch nicht genannt.

Ein Test vor dem Kauf dürfte allein schon mit Blick auf die happigen Systemanforderungen sinnvoll sein. Der Titel lässt sich ausschließlich auf dem iPhone 15 Pro, dem iPhone 15 Pro Max und iPads mit mindestens einem M1-Prozessor an Bord spielen. Die in der kommenden Woche erwarteten neuen Modelle von iPad Pro und iPad Air sind hier ohne Frage mit eingeschlossen.