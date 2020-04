Coin Master: Medienwächter gehen gegen Glücksspiel-App vor

Die Coin Master-App, ein als Aufbausimulation getarnter Glücksspiel-Automat für die Hosentasche, hat es im vergangenen Oktober, als eine der ersten Anwendungen ihrer Art, auf den Radar einer breiteren (Medien)-Öffentlichkeit geschafft.

Damals rückte der TV-Talker Jan Böhmermann die Applikation ins Rampenlicht und zeigte auf, wie dreist die häufig auf Kinder abzielenden Angebote hinlänglich bekannte Glücksspiel-Mechanismen ausnutzen, um der jungen Generation das Geld mit In-App-Käufen aus der Tasche zu ziehen.

Ein Fernsehauftritt, der der Coin Master-App nicht nur einen Termin bei der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien bescherte – diese hatte am Angebot nichts substanzielles auszusetzen – sondern auch die Landesanstalt für Medien NRW auf den Plan rief.

Diese meldet nun, dass man die Anbieter der App dazu überreden konnte, ihre Jugendschutzmaßnahmen umfangreich an den deutschen Markt anzupassen.

In Abstimmung mit der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat die nordrhein-westfälische Medienregulierung ein Verfahren gegen Moon Active – das israelische Software-Unternehmen, das die App Coin Master betreibt – eingeleitet. Inhalt des Verfahrens war die Feststellung, dass Coin Master in der bisherigen Form in Deutschland nicht weiterverbreitet werden darf. Dieses Verfahren wurde am Freitag, 3. April 2020 rechtskräftig abgeschlossen.