MoodWell trackt Stimmungen: Gefühls-Tagebuch kostenlos

Aus Anlass der aktuellen Ausnahmesituation lässt sich die sonst für rund 6 Euro angebotene iOS-Applikation MoodWell derzeit kostenlos aus dem App Store laden. Die Applikation richtet sich an Tagebuch- und Tracking-Freunde sowie an all jene iPhone-Nutzer, die ihre psychische Gesundheit gerne genauer im Blick behalten wollen.

Der Download, der auf Werbung und Accounts verzichtet, präsentiert sich als einfaches Tage- bzw. Logbuch, das neue Einträge stets mit der gleichen Frage startet: Wie läuft dein Tag?

Hier könnt ihr nun die aktuelle Stimmungslage mit einem aussagekräftigen Emoji festhalten und bei Bedarf um zusätzlich Informationen ergänzen.

MoodWell trackt euren Tag anhand vorgegebener (aber in den Einstellungen editierbarer) Schlagwörter, mit denen ihr euren aktuellen Gefühlszustand, das Wetter und die persönliche Situation grob beschreiben könnt. Zudem steht Platz für eigene Notizen und Fotos zur Verfügung.

Wer die App etwas länger benutzt hat kann sich Verlaufskurven anzeigen lassen, Langzeit-Statistiken einsehen und seine Daten (im JSON-Format) exportieren.

Die App startet auf Englisch. Wenn ihr euch allerdings die Mühe macht alle vorhandenen Schlagwörter gegen eigene zu tauschen, ist 90% der App eingedeutscht. Anschließend solltet ihr auch mit rudimentären Sprachkenntnissen keine Probleme bei der Nutzung mehr haben.

Um von der aktuellen Gratis-Aktion zu profitieren müsst ihr den Premium-In-App-Kauf, der gerade für 0 Euro angeboten wird, tätigen. Dieser wartet in den Einstellungen auf euch und schaltet alle Funktionen der App lebenslang frei.

Gefühls-Tagebücher können Anwendern dabei helfen sich anbahnende Depressionen zu erkennen und können in Phasen helfen, in denen ihr euch emotional belastet fühlt. MoodWell konkurriert mit Moodpath und Moodnotes.

Die Macher empfehlen euch den Gemütszustand mindestens einmal, vorzugsweise aber 2-3 Mal am Tag zu protokollieren. Wichtig sei zudem, alle drastischen Veränderungen der Stimmung (und die zugehörigen Auslöser) zu protokollieren.