Chipolo Card Spot: Schlanker „Wo ist?“-Tracker für den Geldbeutel

Der Chipolo Card Spot lässt sich bislang ausschließlich bei Chipolo direkt bestellen. Im Einzelkauf fallen hier 35 Euro an, das Zweierpack gibt es zum Sonderpreis von 60 Euro inklusive Versandkosten. Der mit „Wo ist?“ kompatible Schlüsselanhänger Chipolo One Spot ist dagegen schon etwas günstiger für 30 Euro und mittlerweile auch ohne Wartezeit zu haben.

Der Chipolo Card Spot lässt sich wie der bereits seit knapp einem Jahr erhältliche Schlüsselanhänger Chipolo One Spot direkt mit der „Wo ist?“-App von Apple verknüpfen und darüber auch suchen und orten. Der Hersteller gibt die Reichweite mit rund 60 Metern an und hebt besonders die im Vergleich zu den regulären AirTags bessere Hörbarkeit des Tonsignals seiner Chipolo-Produkte hervor. Der Lautsprecher in der Karte kann mit bis zu 105 dB auf sich aufmerksam machen.

Der Card Spot soll eine Lücke im mit „Wo ist?“ kompatiblen Zubehörprogramm von Apple stopfen. Mit 2,4 Millimeter Stärke (das sind etwa drei Kreditkarten) und ansonsten mit Abmessungen von 85 auf 54 Millimetern ebenso groß wie eine Standard-Bezahlkarte, soll sich der Chipolo Card Spot auch gut in Geldbörsen unterbringen lassen. Der in diesem Bereich ohne „Wo ist?“-Anbindung schon länger aktive Anbieter Tile hat hier wohl mit seinem Tile Slim die Vorlage gegeben.

Mit dem Chipolo Card Spot ist mittlerweile das zweite mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible Zubehör der slowenischen Zubehörmarke Chipolo erhältlich. Wer früh vorbestellt hat, hält den Tracker im Kreditkartenformat womöglich bereits in Händen, aktuelle Bestellungen will Chipolo im April ausliefern.

