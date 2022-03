Telekom passt Datenvolumen alter MagentaMobil-Verträge an

Und wenn wir schon dabei sind, sei an dieser Stelle auch gleich noch an das auch in diesem Monat wieder erhältliche „ Datengeschenk “ der Telekom erinnert. Diesmal erhalten erhalten qualifizierte Kunden wieder 500 MB zusätzlich zum im Vertrag bereits enthaltenen Volumen, die über die MeinMagenta-App aktiviert werden können.

Telekom-Kunden mit einem alten MagentaMobil-Vertrag sollten mal einen Blick in die MeinMagenta-App werfen. Wie es scheint, hat der Anbieter das enthaltene Datenvolumen nach oben angepasst, sodass ihr für das bezahlte Geld nun einen am Angebot der Telekom orientiert zeitgemäßen Gegenwert erhaltet.

