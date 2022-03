Aqara Camera Hub G2H Pro zum Verkaufsstart mit Rabatt

Der in die G2H Pro integrieret Zigbee-Hub ermöglicht es, weiteres Aqara-Zubehör zu verwenden und zugleich auch in HomeKit zu integrieren. Die Konfiguration erfolgt hier über die Aqara-App, in der zusätzliche Einstellungen und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung stehen und über die sich die Geräte auch mit Firmware-Updates versorgen lassen.

Auch softwareseitig hat Aqara beim Camera Hub G2H Pro nachgelegt und bietet nun die Möglichkeit, Aktivitätszonen zu definieren oder Bereiche von der Kameraüberwachung auszunehmen. Unabhängig davon lässt sich der Aqara Camera Hub G2H Pro auch in HomeKit integrieren und unterstützt damit verbunden auch die Verwendung als Kamera für Home Secure Video. Ergänzend kann die Sicherheitskamera in der aktuellen Version auch mit Amazon Alexa und Google Assistant verwendet werden.

