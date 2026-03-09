Erotik-Modus für ChatGPT: OpenAI verschiebt Einführung erneut

OpenAI hat die Einführung eines sogenannten „Adult Mode“ für seinen KI-Chatbot ChatGPT erneut verschoben. Die Funktion sollte es verifizierten erwachsenen Nutzern ermöglichen, auch Erotik-Inhalte abzurufen.

Laut Unternehmensangaben liegt der Fokus derzeit jedoch auf anderen Weiterentwicklungen der Applikation.

Mehr Funktionen für die breite Nutzung

Die Idee eines speziellen Modus für Erwachsene hatte OpenAI-Chef Sam Altman erstmals im Oktober vergangenen Jahres öffentlich erwähnt. Ziel war es, erwachsenen Nutzern mehr Freiheiten bei der Nutzung des Chatbots einzuräumen. Voraussetzung dafür sollte ein System zur Altersprüfung sein, das sicherstellt, dass entsprechende Inhalte nur von volljährigen Personen abgerufen werden können.

Ursprünglich war eine Einführung im Dezember geplant. Später verschob OpenAI den Zeitplan auf das erste Quartal dieses Jahres. Nun hat das Unternehmen bestätigt, dass sich die Einführung erneut verzögert. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber dem US-Portal Axios, dass derzeit andere Entwicklungsbereiche Vorrang hätten.

Zu diesen zählen Verbesserungen der Fähigkeiten des Chatbots, Anpassungen der Persönlichkeit des Systems sowie stärkere Personalisierungsfunktionen. Zudem arbeite OpenAI daran, dass die Applikation künftig aktiver auf Nutzer reagieren kann.

Altersprüfung und Jugendschutz zentral

Trotz der Verzögerung hält OpenAI grundsätzlich an der Idee fest. Das Unternehmen betont, dass Erwachsene grundsätzlich auch Zugang zu entsprechenden Inhalten erhalten können sollen. Voraussetzung bleibt jedoch eine verlässliche Altersprüfung.

Nach Angaben des Unternehmens soll die zusätzliche Entwicklungszeit genutzt werden, um die Systeme zur Altersschätzung weiter zu verbessern. Gleichzeitig sollen Schutzmechanismen für jüngere Nutzer gestärkt werden, damit diese keinen Zugriff auf Inhalte erhalten, die nicht für sie bestimmt sind.

Wie lange sich die Einführung des Erotik-Modus noch verzögern wird, ist derzeit offen. Das Unternehmen hat keinen neuen Zeitplan genannt.