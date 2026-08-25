ChatGPT baut jetzt eigene Sticker-Packs für iMessage

OpenAI hebt eine neue Einsatzmöglichkeit von ChatGPT Images hervor. Aus Fotos, eigenen Ideen oder kleinen Insider-Witzen lassen sich direkt in ChatGPT individuelle Sticker-Packs erzeugen. Entscheidend ist dabei eine vergleichsweise unscheinbare Neuerung: Bilder können nun mit transparentem Hintergrund ausgegeben werden.

Damit entfällt ein Arbeitsschritt, der bei selbstgebauten Stickern bislang häufig separat erledigt werden musste. Die erzeugten Grafiken lassen sich anschließend etwa in iMessage oder WhatsApp weiterverwenden. Transparente Hintergründe sind dabei nicht auf Sticker beschränkt. OpenAI weist ausdrücklich darauf hin, dass sich auch andere Bilder entsprechend erstellen lassen.

Eigene iMessage-Sticker sind grundsätzlich nichts Neues. Bereits 2021 haben wir mit Sticker Doodle eine App vorgestellt, die Fotos und Zeichnungen in Sticker verwandelt. ChatGPT verschiebt den eigentlichen Gestaltungsschritt nun stärker in die Texteingabe. Statt Motive selbst freizustellen oder zu zeichnen, lässt sich das gewünschte Paket über eine Beschreibung erzeugen.

ChatGPT rückt näher an Messenger heran

Erste Beispiele zeigen, wie flexibel sich solche Packs per Prompt zusammenstellen lassen. So kann ChatGPT etwa ein Motiv in mehreren Varianten erzeugen, die sich vor allem durch unterschiedliche Gesichtsausdrücke und Stimmungen unterscheiden. Auf diese Weise entstehen mit einer einzigen Beschreibung gleich mehrere zusammengehörige Sticker, statt jedes Motiv einzeln anlegen zu müssen.

Die neue Sticker-Spielerei passt zu den jüngsten Erweiterungen rund um Nachrichten. Erst vor wenigen Tagen hat OpenAI ChatGPT enger mit Apples Nachrichten-App verzahnt. Auf unterstützten Macs kann ChatGPT Unterhaltungen durchsuchen, zusammenfassen und Nachrichten vorbereiten oder verschicken.

Eine direkte Sticker-Übergabe an iMessage sieht OpenAI allerdings nicht vor. Die Grafiken werden zunächst in ChatGPT erstellt und dann über die ChatGPT-Erweiterung der Nachrichten-App genutzt oder im gewünschten Messenger verwendet. Der aktuelle Hinweis des Unternehmens zielt vor allem darauf, dass sich komplette Packs inzwischen ohne nachträgliches Entfernen des Hintergrunds vorbereiten lassen.