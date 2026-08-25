Amazon hat zwar gestern die Preise für seine Hardware erhöht, gleichzeitig läuft jedoch eine Rabattaktion für zahlreiche Geräte. Man kann nun natürlich darüber spekulieren, ob der Effekt der Preissteigerung auf diese Weise etwas abgedämpft werden soll. Amazon hat allerdings bereits angekündigt, auch künftig regelmäßig Sonderaktionen anzubieten.

Alexa+ beim Gerätekauf inklusive

Zusätzlich interessant werden die Angebote dadurch, dass der Kauf bestimmter Geräte derzeit den Zugang zur deutschen Beta-Version von Alexa+ ermöglicht. Dazu zählen unter anderem Echo Dot, Echo Spot und Echo Show 5.

Den Echo Dot bekommt man bei Amazon aktuell für 39,99 Euro. Der offizielle Preis für das Gerät hat sich von 64,99 Euro auf 89,99 Euro erhöht.

Für den Echo Spot bezahlt man momentan 59,99 Euro. Hier ist der reguläre Preis von 94,99 Euro auf 119,99 Euro gestiegen.

Der Echo Show 5 wird von Amazon gerade für 64,99 Euro angeboten. Regulär kostet der kleinste Echo mit vollwertigem Bildschirm jetzt 119,99 Euro statt 109,99 Euro.

Eine Übersicht aller aktuell im Preis reduzierten Echo-Geräte findet ihr hier.

Deutlich erweiterte Einsatzmöglichkeiten

Alexa+ erweitert die bisherige Sprachassistenz um Funktionen aktueller KI-Assistenten. Die neue Version der Sprachassistentin kann beispielsweise längere Unterhaltungen führen und dabei den bisherigen Gesprächskontext berücksichtigen. Dadurch sind komplexere und aufeinander aufbauende Anfragen möglich, was die Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitert.

Der Beta-Status von Alexa+ macht sich im Alltag allerdings noch bemerkbar. So laufen derzeit wohl noch alle Anfragen, auch schlichte Timer, über die Amazon-Server, was stets ein paar Sekunden Wartezeit zur Folge hat. Die Spracherkennung und die deutschsprachigen Antworten funktionieren derweil bereits zuverlässig. Begleitend dazu hat Amazon auch die Benutzeroberfläche auf Echo-Geräten mit Bildschirm erweitert und überarbeitet.

Mit dem Kauf eines qualifizierten Geräts wird Alexa+ für alle unter dem jeweiligen Benutzerkonto registrierten Geräte freigeschaltet. Alternativ dazu gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich in der Warteschleife für die Early-Access-Freischaltung einzureihen. Alexa+ soll für Prime-Abonnenten dauerhaft kostenlos bleiben. Nicht-Prime-Kunden sollen dagegen stolze 22,99 Euro pro Monat bezahlen.