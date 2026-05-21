Apple-Partner jetzt mit Tagesgeldkonto
Chase startet in Deutschland: Kommt jetzt die Apple Card?
Mit dem Deutschlandstart der Digitalbank Chase betritt eine Marke den hiesigen Markt, die für Apple-Nutzer besonders interessant sein könnte. Erst im Januar hatten Apple und JPMorgan Chase angekündigt, dass Chase in den kommenden zwei Jahren die Rolle des Herausgebers der Apple Card übernehmen soll.
Die Apple-Kreditkarte wird bislang nämlich von Goldman Sachs betreut und ist bis heute ausschließlich in den USA verfügbar.
Vor diesem Hintergrund wirft der Markteintritt von Chase in Deutschland eine naheliegende Frage auf: Schafft Apple damit die Voraussetzungen für einen späteren Start der Apple Card in Deutschland?
Chase baut deutsches Privatkundengeschäft auf
Zum Auftakt bietet Chase hierzulande zunächst ein digitales Tagesgeldkonto an. Neukunden erhalten für vier Monate einen Zinssatz von vier Prozent, anschließend gilt ein variabler Basiszins von zwei Prozent. Das Angebot wird vollständig über eine App verwaltet. Kontoeröffnung, Identitätsprüfung und Kundenservice erfolgen digital.
Dabei soll es nicht bleiben. Chase kündigt an, sein Angebot in Deutschland schrittweise auszubauen. Bis 2028 sollen zusätzlich Girokonten, Anlageprodukte und Kreditangebote folgen. Für den Aufbau des Geschäfts hat JPMorgan Chase nach eigenen Angaben ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern in Berlin zusammengestellt.
Der langfristige Aufbau eines vollständigen Privatkundengeschäfts ist bemerkenswert, weil die Apple Card für ihre Ausgabe einen lokalen Bankpartner benötigt. Mit der in Deutschland regulierten J.P. Morgan SE verfügt Chase bereits über die notwendige Infrastruktur und die entsprechenden Banklizenzen.
Apple Card ohne Deutschlandtermin
Zeitlich fällt der Deutschlandstart von Chase mit der angekündigten Übernahme des Apple-Card-Portfolios zusammen. Apple und JPMorgan Chase hatten im Januar erklärt, dass Chase künftig als Herausgeber der Kreditkarte fungieren wird. Mastercard bleibt dabei das Zahlungsnetzwerk. Der Übergang soll innerhalb von rund 24 Monaten erfolgen.
Auf Nachfrage von ifun.de wollte Chase mögliche Pläne für die Apple Card in Deutschland nicht kommentieren. Das Unternehmen verwies für sämtliche Fragen rund um die Kreditkarte direkt an Apple. Zugleich betonte Chase jedoch das offensichtliche, der jetzige Deutschland-Start der Digitalbank steht nicht im Zusammenhang mit der Apple Card.
Eine ausdrückliche Absage an einen möglichen Deutschlandstart der Apple Card enthält die Antwort allerdings nicht. Offizielle Hinweise auf konkrete Pläne gibt es bislang ebenso wenig.
Dennoch dürfte die Kombination aus lokalem Bankgeschäft, geplanter Expansion bei Kreditprodukten und der künftigen Rolle als Apple-Card-Partner Spekulationen über einen internationalen Ausbau des Angebots weiter befeuern.
Für Apple wäre Chase jedenfalls ein Partner, der nicht nur die technische und regulatorische Grundlage mitbringt, sondern künftig auch direkt im deutschen Privatkundengeschäft vertreten sein wird.
Entwickler: JPMorgan Chase & Co.
Laden
Ich warte drauf und hoffe das sie „later this year“ bei uns verfügbar sein wird.
Und wofür brauche ich das? Was soll der Vorteil gegenüber digital-first Direktbanken und Fintechs sein, die es in Deutschland bereits gibt?
4% Zinsen!!
Für 4 Monate! Der Fragesteller meint sicher die Apple Kreditkarte.
Das frage ich mich auch wofür die gut ist. Mittlerweile gibt es ja etliche Banken die Apple Pay anbieten.
2% variabel nachher.. gibt nicht viele in D die das anbieten. Aktuell habe ich mein Tagesgeld bei der Ayvens Bank in Holland.
Bestimmt eine bessere Integration in dem Sinne, dass Apple Einkäufe vielleicht nochmal rabattiert werden bei Nutzung der Karte oder Ratenzahlung tiefer in Apple Pay integriert werden und über die Karte geht oder irgendwie so was.
Und im Vergleich zu ING, Revolut, N26 usw. hat man was für Vorteile?
4%
Lockangebot für 4 Monate
Korrekt. Danach wandert das Geld weiter. Die 4% sind aktuell unschlagbar.
@Warp
Ganz genau. Ich springe seit Jahren mit dem Tagesgeldkonto. Bekannte sagen mir immer, dass das ihnen zu stressig sei. Finde ich immer hoch amüsant, wie man für gratis Geld keine 10 Minuten Zeit für eine Kontoeröffnung investieren kann. Das ist ja heute echt ein Fingerschnipp. Vor allem haben Tagesgeldkonten auch keinen Eintrag in der Schufa zur Folge, wie einige immer befürchten.
Okay erzähl mal wo du die letzten Male gelandet bist. Tagesgeld gibt es doch gar nicht mehr so attraktive Angebote oder?
Bin gespannt. Also ernstgemeinte Frage.
Was bringt denn die Apple Card für Vorteile gegenüber den tausenden exisiterenden Karten?
Das Apple Logo!
Schau dir mal die US-Seite dazu an.
Cashback, Ausgabenübersicht direkt in der Wallet, gegenüber anderen US-Kartenanbietern wesentlich günstigere Kreditzinsen und und und
Ob das interessant ist, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
JPMorgan Chase, mit einer der grössten Verbrecher der Geschichte…klar geb ich denen mein Geld. Die arbeiten schön an der digitalisierung des Geldes, wartets nur ab bis die euch sagen wofür du dein Geld ausgeben darfst. Willkommen digitaler Sklave…
Sitzt der Aluhut ein bisschen eng?
Lies dir mal bei Wikipedia den Abschnitt zu Gerichtsverfahren von Chase an.
Ich weiß ja das wir als Apple User moralisch sehr flexibel sind.
Manche ziehen aber eine Linie.
Ich finde es gut.
Ich sehe keinen Mehrwert gegenüber z.B. Scalable oder TR abgesehen von dem Lockangebot, auf das ich verzichten kann.
Warum? Bei 1 mio sind das über 13k Zinsen. Danach kann man ja wieder wechseln.
Eher 10k nach Steuern. Und die Mio habe ich lieber in Aktien als auf dem Tagesgeld ;)
Aber wie gesagt: Vorteil abgesehen von dem Lockangebot
1 Mio. bei einem Kreditinstitut anzulegen wäre nicht so pfiffig, da davon nur 100.000€ gesetzlich abgesichert sind.
Die 100k€ beziehen sich auf das Guthaben auf dem Konto. Aktien etc. Fallen meines Wissens nach nicht in die Insolvenzmasse des Kreditinstituts. Daher sind Aktien und anlagen in Rohstoffe nicht betroffen, wenn das Institut pleite geht. Die verwalteten/verwahren das nur.
Korrekt. Und bei Scalable kann man die 100k gesetzliche Einlagensicherung auf 500k erhöhen – siehe Webseite. Kostet 5 Euro pro Monat, aber wenn man dieses „Problem“ hat, zahlt man das gerne… :-)
Wozu braucht man das?
Was soll immer die Frage: „Wer braucht sowas?“
Es kann doch jeder für sich selbst entscheiden, ob er die 4% ohne jegliche Verpflichtungen oder Kosten mitnehmen möchte.
Es „braucht“ auch niemand einen Geschirrspüler, es kann ja jeder per Hand abwaschen.
Es „braucht“ auch niemand ein Auto; Pferde, Fahrrad oder die eigenen Füße tun es auch.
Starker Kommentar!
Chase ist das was Targobank schon sind und macht, hauptsächlich den Kunden mit schlechter Bonitaet Konsumerkredite und dahinter dann Kreditkarten ausgeben. Die werden sicher dann auch echte Kreditkarten und keine Debit Kreditkarten irgendwann bringen, das ist ja das Hauptgeschäft in den USA wo die sich dumm um Dämlich verdienen.
+1
Das was Du über die TARGOBANK schreibst machen ALLE Banken…..damit verdienen die ihr Geld.
Ich werde mich hüten mich von weiteren amerikanischen Institutionen abhängig zu machen.
Nichts aus der näheren Geschichte gelernt ?
Wo es nur geht….Europa !
Dann Verkauf mal schnell die iPhone -lol-
Er schreibt doch klar : wo es nur geht!
Zeig mal ein vergleichbares Produkt aus Europa! Was ein sinnloser LoL Kommentar!
Nice. Hatte damals mal ein Konto bei denen und war sehr zufrieden damit.
Europe first!
Hahah, die lehnen einen sogar ab ;-)) bei null Schulden usw.
Unabhängig von allen Pros und Contras hier – ein Nachteil hat Chase (für mich) – es gibt keine Sofortüberweisungen. Habe ich leider recht spät gemerkt, normale Überweisungen sind recht zäh.
Besser Scalable Capital mit 2,5% und nicht nur für 4 Monate