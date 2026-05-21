Chase startet in Deutschland: Kommt jetzt die Apple Card?

Mit dem Deutschlandstart der Digitalbank Chase betritt eine Marke den hiesigen Markt, die für Apple-Nutzer besonders interessant sein könnte. Erst im Januar hatten Apple und JPMorgan Chase angekündigt, dass Chase in den kommenden zwei Jahren die Rolle des Herausgebers der Apple Card übernehmen soll.

Die Apple-Kreditkarte wird bislang nämlich von Goldman Sachs betreut und ist bis heute ausschließlich in den USA verfügbar.

Vor diesem Hintergrund wirft der Markteintritt von Chase in Deutschland eine naheliegende Frage auf: Schafft Apple damit die Voraussetzungen für einen späteren Start der Apple Card in Deutschland?

Chase baut deutsches Privatkundengeschäft auf

Zum Auftakt bietet Chase hierzulande zunächst ein digitales Tagesgeldkonto an. Neukunden erhalten für vier Monate einen Zinssatz von vier Prozent, anschließend gilt ein variabler Basiszins von zwei Prozent. Das Angebot wird vollständig über eine App verwaltet. Kontoeröffnung, Identitätsprüfung und Kundenservice erfolgen digital.

Dabei soll es nicht bleiben. Chase kündigt an, sein Angebot in Deutschland schrittweise auszubauen. Bis 2028 sollen zusätzlich Girokonten, Anlageprodukte und Kreditangebote folgen. Für den Aufbau des Geschäfts hat JPMorgan Chase nach eigenen Angaben ein Team von mehr als 150 Mitarbeitern in Berlin zusammengestellt.

Der langfristige Aufbau eines vollständigen Privatkundengeschäfts ist bemerkenswert, weil die Apple Card für ihre Ausgabe einen lokalen Bankpartner benötigt. Mit der in Deutschland regulierten J.P. Morgan SE verfügt Chase bereits über die notwendige Infrastruktur und die entsprechenden Banklizenzen.

Apple Card ohne Deutschlandtermin

Zeitlich fällt der Deutschlandstart von Chase mit der angekündigten Übernahme des Apple-Card-Portfolios zusammen. Apple und JPMorgan Chase hatten im Januar erklärt, dass Chase künftig als Herausgeber der Kreditkarte fungieren wird. Mastercard bleibt dabei das Zahlungsnetzwerk. Der Übergang soll innerhalb von rund 24 Monaten erfolgen.

Auf Nachfrage von ifun.de wollte Chase mögliche Pläne für die Apple Card in Deutschland nicht kommentieren. Das Unternehmen verwies für sämtliche Fragen rund um die Kreditkarte direkt an Apple. Zugleich betonte Chase jedoch das offensichtliche, der jetzige Deutschland-Start der Digitalbank steht nicht im Zusammenhang mit der Apple Card.

Eine ausdrückliche Absage an einen möglichen Deutschlandstart der Apple Card enthält die Antwort allerdings nicht. Offizielle Hinweise auf konkrete Pläne gibt es bislang ebenso wenig.

Dennoch dürfte die Kombination aus lokalem Bankgeschäft, geplanter Expansion bei Kreditprodukten und der künftigen Rolle als Apple-Card-Partner Spekulationen über einen internationalen Ausbau des Angebots weiter befeuern.

Für Apple wäre Chase jedenfalls ein Partner, der nicht nur die technische und regulatorische Grundlage mitbringt, sondern künftig auch direkt im deutschen Privatkundengeschäft vertreten sein wird.