Speicherpreise: Noch sind die iPhone-SSDs erschwinglich

Wer ohnehin über zusätzlichen Speicher für iPhone, iPad oder Mac nachdenkt, sollte aktuelle Angebote nicht zu lange ignorieren. Die Preise für Speicherchips stehen seit Monaten unter Druck, vor allem weil KI-Server und Rechenzentren große Mengen DRAM und NAND-Flash binden. Für Endkunden dürfte das früher oder später auch bei SSDs, Speicherkarten und externem Zubehör sichtbar werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Lexar ES5 Portable SSD mit 1 TB. Wir hatten die magnetische iPhone-SSD bereits bei ihrer Vorstellung im letzten Juli aufgegriffen. Inzwischen ist sie verfügbar und zählt zu den praktischeren Lösungen für Nutzer aktueller iPhones mit USB-C.

Die SSD haftet magnetisch an der Rückseite des iPhones, die Datenübertragung erfolgt aber weiterhin per USB-C-Kabel. Lexar nennt Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s. Damit eignet sich das Laufwerk auch für ProRes-Aufnahmen direkt auf den externen Speicher.

Für ProRes-Aufnahmen am iPhone

Apple erklärt im Support-Dokument zu ProRes auf dem iPhone, dass iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro und iPhone 17 Pro externe Speichergeräte per USB-C nutzen können, um ProRes-Videos direkt darauf aufzunehmen. Gerade längere 4K-Aufnahmen füllen den internen Speicher sonst sehr schnell.

Die Lexar ES5 ist nicht die einzige Option. Etwa mit der Verbatim SnapBack gibt es weitere magnetische Huckepack-SSDs. Für Lexar spricht neben der Hardware auch die kostenfreie Lexar-App, die sich für schnelle Foto- und Datei-Backups anbietet.

Die ES5 steckt in einem Silikongehäuse und ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Wer häufig filmt, große Dateien bewegt oder den internen iPhone-Speicher entlasten möchte, bekommt hier ein sinnvolles Zubehör. Angesichts steigender Speicherpreise könnte es sich lohnen, entsprechende Anschaffungen nicht zu lange aufzuschieben.