5 Jahre Apple Card – aber nicht in Deutschland

Apple hat die Apple Card Anfang 2019 präsentiert. Zunächst wurde die Kreditkarte allerdings nur testweise in begrenztem Umfang ausgegeben. Erst im August 2019, also vor genau fünf Jahren, war es dann soweit, dass jeder Apple-Nutzer in den USA eine Apple Card beantragen konnte.

Schon damals war klar, dass mit einer zeitnahen Verfügbarkeit der Apple Card auch in Deutschland eher nicht zu rechnen ist. Allerdings hat wohl kaum jemand vermutet, dass Apple seine Kreditkarte auch fünf Jahre später noch ausschließlich in den USA anbietet.

Sprung nach Europa nicht absehbar

Während sich Apple-Kunden in den USA über die gelungene Integration des Angebots in iOS freuen und die Apple Card wohl auch intensiv nutzen, gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Apple die Verfügbarkeit in absehbarer Zeit auf weitere Länder ausdehnt oder gar damit „über den Teich“ kommt. Was hier auf iPhone-Besitzer ausgesprochen attraktiv wirkt, stößt in der Finanzbranche auf eher zurückhaltendes Interesse.

Nachdem Apple nicht selbst als Bank agieren kann, ist das Unternehmen auf entsprechende Finanzpartner angewiesen. Für die sind die von Apple angebotenen Konditionen dem Vernehmen nach jedoch alles andere als interessant.

Apple-Partnerschaft in erster Linie Prestigeprojekt

Ähnliches war auch aus dem Umfeld von Apples amerikanischem Finanzpartner Goldman Sachs zu hören. Das Unternehmen würde die Zusammenarbeit mit Apple anscheinend liebend gerne beenden, da die Apple Card sich zwar für Apple lohne, für Goldman Sachs jedoch nicht viel mehr als ein Prestigeprojekt sei.

Apple hat das System offenbar so aufgesetzt, dass für den eigentlichen Anbieter der Kreditkarte kaum etwas übrig bleibt. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Kreditkartenangeboten können die Finanzpartner hier weder auf eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen setzen, noch stehen ihnen die sonst zumeist erhobenen Jahresgebühren als Einnahmequelle zur Verfügung. Die Einnahmen von Goldman Sachs beschränken sich bei der Apple Card dem Vernehmen nach ausschließlich auf einen Anteil bei den Einkünften im Zusammenhang mit den bei der Apple Card optional erhältlichen Teilzahlungsdarlehen.