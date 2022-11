Cell Broadcast: Test-Einstellungen am Warntag ohne Einfluss

Ab Werk hat Apple hier den Empfang von Testwarnungen deaktiviert, was bei einzelnen Nutzern zu der Vermutung führte, dass die Ernstfallprobe am bundesweiten Warntag nur dann eintreffen wird, wenn der Schalter auch entsprechend umgelegt ist.

Sowohl die Deutsche Telekom als auch der O2-Mutterkonzern haben damit begonnen ihre Bestandskunden per SMS über den bevorstehenden Warntag in Kenntnis zu setzen.

Insert

You are going to send email to