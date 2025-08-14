Video- und Musikplayer im Retro-Design
Cassette-App sortiert iPhone-Videos als virtuelle VHS-Tapes
Die von Devin Davies entwickelte App Cassette: Home Video Player ist ein kleiner Leckerbissen für iPhone-Nutzer mit einem Faible für Retro-Design. Die Anwendung ist im Stil eines VHS-Players aufgezogen und will ältere auf dem iPhone gespeicherte Videos in Erinnerung rufen.
„Cassette“ benötigt Zugriff auf die Fotos-App auf dem iPhone und legt eine nach Jahren sortierte Sammlung von virtuellen VHS-Kassetten an. Diese Tapes können durch Antippen in einen Videorekorder geschoben werden, der sie dann in einem kleinen TV-Fenster abspielt.
Ein Fingertipp auf diese Anzeige bringt das jeweilige Video dann ins Vollformat. Hier werden nicht nur die vorhandenen Metadaten zu dem Film angezeigt, sondern man kann die Aufnahmen auch direkt teilen.
Vergessene Videoclips hervorgekramt
Dem Entwickler zufolge soll seine App vor allem dabei unterstützen, vergessene Videoclips wiederzuentdecken. Optional lassen sich die Inhalte auch per AirPlay auf einen Fernseher oder ein anderes Display übertragen. Für ein entspanntes Zurücklehnen spielt die „Cassette“-App die Videos eins nach dem anderen automatisch ab.
Die Anwendung lässt sich kostenlos im App Store laden und weitgehend frei verwenden. Als einzige Einschränkung ist es nicht möglich, einzelne Videos aus der Übersicht gezielt zu aktivieren. Diese Option lässt sich durch einen Einmalkauf in Höhe von 8,99 Euro freischalten, der zugleich auch die weitere Entwicklung der Indie-App unterstützen soll.
Entwickler: Devin Davies
Laden
Retro-Musik-Apps und Poolsuite FM
Das Konzept von „Cassette“ erinnert auch an vergangene App-Zeiten. Vor etlichen Jahren gab es mit der nicht mehr verfügbaren AirCassette eine App, in der die lokale Musiksammlung auf dem iPhone in Form von Audiokassetten angezeigt wurde. Einen ähnlichen Weg schlug DeliTape ein. Damit konnte man Internetradio im Stil eines Walkmans hören.
Apropos Radio: Ein Leser weist uns auf die zum aktuellen Wetter passende Radio-App Poolsuite FM hin. Die früher unter dem Namen Poolside FM erhältliche Anwendung hatten wir schon mehrfach in den News. Die Entwickler beschreiben ihre App als den ultimativen Musikplayer für den Sommer und haben damit irgendwie Recht. Die App ist neben dem iPhone auch für den Mac erhältlich.
Das Vorstellungsvideo ist super. Direkt mal geladen, kann mir vorstellen, dass ich das öfter nutzen werde. Danke für den Tipp!
Mal eine Frage die nicht ganz zu dem Thema passt aber evtl. hat jemand eine Empfehlung für mich.
Ich suche ein App die aus analogen Musikkassetten eine Apple Music Playlist macht. Also Kassette in Mp3 etc. digitalisieren und daraus sollte dann eine Playlist mit den Titel, natürlich dann in Top Audi Qualität entstehen.
Alternativ könnte man jeden Titel abspielen und mit Shazam erkennen lassen aber das ist zu umständlich bei zig Kassetten.
Cassette und top Audio Qualität widerspricht sich!
Du hast nicht verstanden was ich will.
Ich will nicht eine Kassette digitalisieren und daraus eine gerippte Playlist in schlechter Qualität machen sondern eine Apple Music Playlist. Damit hätte ich dann schon eine Top-Qualität.
Eine Apple Music Playlist = Top-Qualität
Eine Top Audio Qualität, wenn die Quelle eine analoge Kassette ist, widerspricht sich irgendwie ;-)
Lies einfach nochmal meine Frage.
Apple Music Playlist = Top -Qualität
Ich hab nicht geschrieben dass ich eine selbst gerippte Playlist will
Dafür brauchst du nicht nur eine App, sondern einen Zuspieler „in das iPhone“. Oder willst du einfach mit dem Mikro neben dem Lautsprecher des Kassettenrekorders sitzen?
würde aber zur Top Audio Qualität passen. ;)
Wo habe ich iPhone geschrieben?
Apps gibt’s auch für den Mac;)
Und da ist es doch selbsterklärend wenn ich was in mp3 etc. digitalisieren will dass ich das Tapedeck mit dem Mac verbinde;)
Ok, du hast nicht iPhone geschrieben, sondern deine Frage unter einen Artikel zu einer iPhone-App gestellt. Somit lag zumindest für mich als Device „iPhone“ nahe. Aber es geht dir um den Mac, ok. Dann sollte es ja wohl jede normale Ripping-App tun. Nur das automatische Auslesen und erkennen des Songs wird wohl schwierig. Aber mit dem Automator kann man da vlt auch was bauen.
Frag doch mal eine der vielen AIs.
Hab schon über nachgeforscht aber auch die AIs haben keine Lösung gebracht.
PS: Im letzten Satz im Artikel steht sogar: Die App ist neben dem iPhone auch für den Mac erhältlich. ;)
Pffff … wer liest denn bis zum Ende? ;)
Viel besser wäre doch eine App, die alle
Lieder erkennt und dann daraus die Playlist macht. Man muss doch nichts digitalisieren was bereits verfügbar ist.
@Tim. Genau das meinte ich. Darum hab ich ja geschrieben Apple Music.
Aber über Shazam ist es zu aufwändig, wie ich ja geschrieben habe.
Also ganz einfach.
Ich habe Kassette und will eine Apple Music Playlist in der Top-Qualität die Apple Music eben liefert. :)
Shazam und playlist manuell anlegen?
Hab doch ich meiner Frage diese Möglichkeit schon erwähnt und geschrieben dass das zu umständlich ist.
Bzw. Synchronisierung zwischen shazam und apple music. Musst nur einmal die kassette abspielen lassen und die tracks erkennen lassen
Also nochmal.
Shazam nehmen, in eine neue Playlist bei apple music synchronisieren lassen. Dann Kassette abspielen, Shazam erkennen, lassen, zum nächsten Titel spulen, wieder erkennen lassen usw. Zum Schluss hast ne Playlist mit diesen Titeln. Nächstes Tape wieder von vorne loslegen
Du hast es etwas kompliziert erklärt, weil du immer von Top Quali schreibst. Du willst ne Playlist mit Songs die es auf Apple Music gibt und du auf Tape hast… Vorgehen hab ich beschrieben….
Ich habe extra Top Quali geschrieben weil ein normales rippen das ja nicht bietet. Apple Music hat die Funktion „Match“ von iTunes ja seit geraumer Zeit integriert. Also einen Titel bei dem die Qualität nicht so toll ist und der in AM verfügbar ist in der Top-Quali abzuspielen.
Du könntest auch ne App schreiben und die in den ROM des Kassettenspielers laden. Der hört such das Tape im schnellauf an und sendet snippets davon an deinen Mac, via Bluetooth. Dort erstellst du einem kurzbefehl, der das snippet an Shazam übergibt. Müsstest dann nur nich einen Weg der Automatisierung zwischen Apple Music und Shazam finden. Ganz schön tricky …. ironie aus….
Ich ich könnte drei günstige chinesische App Entwickler engagieren die mir eine App entwickeln. Ironie off
So ich hoffe jemand hat wirklich einen guten Vorschlag und nicht nur Kommentare die sich nicht auf meine Frage nach einer App beziehen bzw. nach der Shazam Lösung die ich ja in der Frage schon als zu aufwändig erwähnt hatte.
Oh mann, dass Problem ist, dass dir wohl das technische Verständnis fehlt oder du einfach zu bequem bist.. um wieviel einfach soll es denn gehen, wenn shazamen mit sync in ne playlist zu aufwendig ist? Das musst mir mal erklären.. soll die app auch nich dem play button drücken? Shazam macht was du forderst
1. titel indentifizieren der von kassette abgespult wirs
2. den autmatisch den track bei apple music auf ne playlist setzen
Also was bitte soll die von dir gewünschte app denn sonst noch tun? Machmal ist einfach nicht zu helfen wie es scheint
Aus meiner sicht solltest du dich einmal mit dem gemachten vorschlag auseinandersetzen, denn einfacher geht es nicht… wie auch?
Einfach mal höflich bleiben.
Erstens fehlt mir das technisch Verständnis sicherlich nicht und zweitens ist das ja kein neuer Vorschlag von dir mir Shazam sondern das hab ich bereits in meiner Frage beschrieben.
Aber wenn Du nichts zu Ende liest wundern mich deine Kommentare nicht.
Eure Konversation ist absolutes Comedy Gold
Schon gell :)
Kennt jemand noch eine möglichst kostenlose App mit der man „Camcorder Like“ 80er Videos aufnehmen kann?
So mit Störstreifen und Pause, wenn man die Kasette umdrehen muss? :D
Ja.
Du suchst das hier:
https://apps.apple.com/app/id679454835
Viel zu teuer für die kleine Spielerei
Immerhin Einmalzahlung und keine Datenkrake.
Wieso zu teuer? Ist doch fast alles kostenlos nutzbar.
Ich mag solch ein Retro-Design.
Ist nicht so langweilig wie das flat design normaler Apps.
Ich bin so froh, dass diese Analog-Zeiten vorbei sind. Da werd ich mir sicher nicht so einen Unfug aufs Handy ziehen. Nostalgie ist schön, aber vorbei. Fertig.
Wer braucht denn bitte sowas ?
Hab es installiert – stürzt aber immer sofort ab nach der Foto-Video-Freigabe, und lässt sich dann auch nicht mehr starten.
Vor allem kommt man nicht mehr zurück in die Jahresübersicht.