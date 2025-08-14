Cassette-App sortiert iPhone-Videos als virtuelle VHS-Tapes

Die von Devin Davies entwickelte App Cassette: Home Video Player ist ein kleiner Leckerbissen für iPhone-Nutzer mit einem Faible für Retro-Design. Die Anwendung ist im Stil eines VHS-Players aufgezogen und will ältere auf dem iPhone gespeicherte Videos in Erinnerung rufen.

„Cassette“ benötigt Zugriff auf die Fotos-App auf dem iPhone und legt eine nach Jahren sortierte Sammlung von virtuellen VHS-Kassetten an. Diese Tapes können durch Antippen in einen Videorekorder geschoben werden, der sie dann in einem kleinen TV-Fenster abspielt.

Ein Fingertipp auf diese Anzeige bringt das jeweilige Video dann ins Vollformat. Hier werden nicht nur die vorhandenen Metadaten zu dem Film angezeigt, sondern man kann die Aufnahmen auch direkt teilen.

Vergessene Videoclips hervorgekramt

Dem Entwickler zufolge soll seine App vor allem dabei unterstützen, vergessene Videoclips wiederzuentdecken. Optional lassen sich die Inhalte auch per AirPlay auf einen Fernseher oder ein anderes Display übertragen. Für ein entspanntes Zurücklehnen spielt die „Cassette“-App die Videos eins nach dem anderen automatisch ab.

Die Anwendung lässt sich kostenlos im App Store laden und weitgehend frei verwenden. Als einzige Einschränkung ist es nicht möglich, einzelne Videos aus der Übersicht gezielt zu aktivieren. Diese Option lässt sich durch einen Einmalkauf in Höhe von 8,99 Euro freischalten, der zugleich auch die weitere Entwicklung der Indie-App unterstützen soll.

Retro-Musik-Apps und Poolsuite FM

Das Konzept von „Cassette“ erinnert auch an vergangene App-Zeiten. Vor etlichen Jahren gab es mit der nicht mehr verfügbaren AirCassette eine App, in der die lokale Musiksammlung auf dem iPhone in Form von Audiokassetten angezeigt wurde. Einen ähnlichen Weg schlug DeliTape ein. Damit konnte man Internetradio im Stil eines Walkmans hören.

Apropos Radio: Ein Leser weist uns auf die zum aktuellen Wetter passende Radio-App Poolsuite FM hin. Die früher unter dem Namen Poolside FM erhältliche Anwendung hatten wir schon mehrfach in den News. Die Entwickler beschreiben ihre App als den ultimativen Musikplayer für den Sommer und haben damit irgendwie Recht. Die App ist neben dem iPhone auch für den Mac erhältlich.