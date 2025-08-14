Perplexitiy Pro mit an Bord
T Phone 3: KI-Smartphone der Telekom startet für 149 Euro
Das KI-Phone der Telekom startet für 149 Euro. Der Anbieter bringt das im Frühjahr angekündigte Smartphone nun in den Handel. Im Zentrum des Geräts steht ein auf Perplexity basierender KI-Assistent, der auf Knopfdruck Fragen beantworten, Informationen recherchieren oder Aufgaben übernehmen soll. Im Kaufpreis ist ein 18-monatiges Abonnement von Perplexity Pro enthalten, das sonst separat bereits mit 20 Euro pro Monat zu Buche schlägt.
Das neue Smartphone kommt mit einem 6,6 Zoll großen Bildschirm und verfügt über 128 GB Speicher. Die integrierte Kamera kann Bilder mit bis zu 50 Megapixeln aufnehmen. Unter der Haube arbeitet ein Prozessor vom Typ Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 3.
Der integrierte KI-Assistent soll Nutzer bei einer Vielzahl von Aufgaben unterstützen. Die Beispiele der Telekom reichen vom Erstellen von Kalendereinträgen und E-Mails über Übersetzungen bis hin zur persönlichen Reiseplanung, Ernährungsberatung oder dem Lösen von Schulaufgaben. Über Schnittstellen zu vorinstallierten Apps können zudem Anrufe getätigt, Nachrichten verschickt oder Navigation und Buchungen vorgenommen werden.
Aktiviert wird der KI-Assistent der Telekom durch doppeltes Drücken der Ein/Aus-Taste oder ein Symbol auf dem Sperrbildschirm. Nutzer können auf diesem Weg auch Informationen zum aktuellen Bildschirminhalt oder zu Objekten vor der Kamera abrufen. Sämtliche Anfragen können sowohl mündlich als auch schriftlich gestellt werden
KI-Tablet als Alternative mit großem Bildschirm
Das unter dem Namen T Phone 3 vermarktete neue Smartphone begleitend hat die Telekom auch einen mit KI-Funktionen ausgestatteten Tablet-Computer namens T Tablet 2 angekündigt. Dieses setzt auf die augenschonende Bildschirmtechnologie TCL Nxtpaper und lässt sich neben einem Standardmodus auch in den Anzeigemodi „Tintenpapier“ und „Farbpapier“ verwenden.
Ein separat erhältlicher Stift ermöglicht das Erstellen von handschriftlichen Notizen oder Zeichnungen. In die Kamera sind ebenfalls KI-Funktionen integriert, die bei der Fotobearbeitung oder dem Erstellen von Avataren unterstützen sollen.
Das T Tablet 2 kommt zum Preis von 199 Euro in den Handel. Die Telekom bietet die beiden Geräte auch subventioniert an. In Verbindung mit einem neuen Vertrag wird die Hardware jeweils zum Preis von 1 Euro abgegeben.
Frage mich ernsthaft, wer sowas kauft…
Das wird die Zukunft.
Aber nicht von der Telekom!
Hatdwarespecs wären gut.
Was macht man damit eigentlich, wenn man das teure Abo dann nicht mehr aktiviert?
Als normales Smartphone nutzen. Wurde doch geschrieben, dass man auch die Perplexity-Oberfläche gegen die normale App-Ansicht tauschen kann.
Scheint ein Renner zu sein, die Telekom-Server konnten meine geplante Online-Bestellung nicht abwickeln.
Vor den Telekom Stores haben sicherlich etliche Menschen seit Tagen schon kampiert.
Mal schauen wann die die teile als schnapper zu den Moments gelangen.
War doch schon längst.
Ich glaube im Juni wurden täglich 30 Stück oder so verlost. Sogar Mehrfachteilnahme war möglich.
Bin mal gespannt wann die Gewinne ankommen
Klingt sehr interessant. Irgendwie fortschrittlicher als Apple. Aber vielleicht kommt ja da auch noch was innovativeres…
Interessant ja. Aber fortschrittlich? Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht zu Ende gedacht. Das ist eher ein Prototyp, der an Kunden verkauft wird. Es ist einfach ein sau-billiges Smartphone, auf dem Perplexity läuft – mit integrierter KI hat das mE wenig zu tun. Und nach 2 Jahren wird’s teuer
Sorry, nach 18 Monaten natürlich
Irgendwie mag ich Tim Höttges weil er sich selbst und die Telekom ein wenig auf die Schippe nimmt. Das Produkt macht für 149€ einen guten Eindruck
Android? Nein Danke
Was hast du erwartet? iOS? Hahaha.
150 bzw 200€, wow! wo ist der Haken? Ich hoffe das verkauft sich richtig richtig gut und pusht ein wenig die EU Alternativen.
Zum Beispiel: Kein 5G, Display nur in Full HD+-Auflösung, Gehäuse aus Kunststoff, keine Zusage zur Dauer von Update-Unterstützungen, um nur die ersten Haken zu nennen, die mir aufgefallen sind.
Bestimmt kann man mit einigen davon leben, kommt halt auf die Ansprüche an. Und zur Qualität z.B. der Kameras würde ich erstmal Tests abwarten wollen.
Die Dauer der Update Unterstützung ist doch schon von EU Seite verpflichtend
@MacManux 5G wird ebenfalls unterstützt
@Tom: Bist Du sicher? In den Spezifikationen auf der Telekom-Shop-Seite steht:
„Netz-Standards
Voice over LTE (VoLTE): IP-Telefonie im LTE-Netz in HD-Voice Qualität mit rasantem Rufaufbau und Highspeed Surfen beim Telefonieren.“
Woran siehst Du, dass 5G unterstützt wird? Vielleicht hab ich es auch nur überlesen.
@MacManux
Auf der Seite im Shop ist das 5G Symbol zu sehen. Aber ich finde es auch schlecht, dass es keine wirkliche Angabe der Spezifikationen dort gibt. Die das möchten sind vermutlich nicht die Zielgruppe.
Aber der Prozessor ist sicher 5G fähig.
Es gibt keine EU-Alternativen.
Und wenn man das Teil hier betrachtet, bleibt das auch auf absehbare Zeit erst mal so.
Was ist mit dem Shiftphone?
20€ im Monat extra (ab dem 19. Monat)
Das ist auch ein haken an der Sache .
Apple integriert anstatt Perplexity ChatGPT und wenn man hier mehr machen möchte, braucht man auch ein Plus Abo für 22,99€ im Monat.
Keine Distro Updates wie die letzten Tablets und Telefone.
Hat was von den Kindles , da passiert beiden Altgerätschaften nix mehr.
Um nichts in der Welt!
Wir erinnern uns an die SmartSpeaker der Telekom, welche dann eingestellt wurden und nur noch Elektroschrott waren!
Schuster bleib bei deinen Leisten!
Ich habe mir angewöhnt die Dinge selbst zu testen und mir ein Urteil selbst zu bilden. Wer hat hier bisher die Produkte getestet von denen die das bisher schlecht reden ?
Ich finde das Angebot erst mal gar nicht so schlecht , jedoch fehlen mir noch Infos wie die sich vorstellen mit Freunden über WhatsApp in Verbindung zu bleiben.
Was man sich auch mal anschauen sollte ist was ist drin: 18 Monate Perplexity pro als Beispiel
Erinnert mich an das Trump Phone…
gibts das auch in Gold?
3 Android Updates, 5 Jahre Sicherheitsupdates und 5G, etwas mehr Spezifikation gibt es bei den Österreichern:
https://www.magenta.at/handytarife/tphone/t-phone-3