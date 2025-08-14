T Phone 3: KI-Smartphone der Telekom startet für 149 Euro

Das KI-Phone der Telekom startet für 149 Euro. Der Anbieter bringt das im Frühjahr angekündigte Smartphone nun in den Handel. Im Zentrum des Geräts steht ein auf Perplexity basierender KI-Assistent, der auf Knopfdruck Fragen beantworten, Informationen recherchieren oder Aufgaben übernehmen soll. Im Kaufpreis ist ein 18-monatiges Abonnement von Perplexity Pro enthalten, das sonst separat bereits mit 20 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Das neue Smartphone kommt mit einem 6,6 Zoll großen Bildschirm und verfügt über 128 GB Speicher. Die integrierte Kamera kann Bilder mit bis zu 50 Megapixeln aufnehmen. Unter der Haube arbeitet ein Prozessor vom Typ Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 3.

Der integrierte KI-Assistent soll Nutzer bei einer Vielzahl von Aufgaben unterstützen. Die Beispiele der Telekom reichen vom Erstellen von Kalendereinträgen und E-Mails über Übersetzungen bis hin zur persönlichen Reiseplanung, Ernährungsberatung oder dem Lösen von Schulaufgaben. Über Schnittstellen zu vorinstallierten Apps können zudem Anrufe getätigt, Nachrichten verschickt oder Navigation und Buchungen vorgenommen werden.

Aktiviert wird der KI-Assistent der Telekom durch doppeltes Drücken der Ein/Aus-Taste oder ein Symbol auf dem Sperrbildschirm. Nutzer können auf diesem Weg auch Informationen zum aktuellen Bildschirminhalt oder zu Objekten vor der Kamera abrufen. Sämtliche Anfragen können sowohl mündlich als auch schriftlich gestellt werden

KI-Tablet als Alternative mit großem Bildschirm

Das unter dem Namen T Phone 3 vermarktete neue Smartphone begleitend hat die Telekom auch einen mit KI-Funktionen ausgestatteten Tablet-Computer namens T Tablet 2 angekündigt. Dieses setzt auf die augenschonende Bildschirmtechnologie TCL Nxtpaper und lässt sich neben einem Standardmodus auch in den Anzeigemodi „Tintenpapier“ und „Farbpapier“ verwenden.

Ein separat erhältlicher Stift ermöglicht das Erstellen von handschriftlichen Notizen oder Zeichnungen. In die Kamera sind ebenfalls KI-Funktionen integriert, die bei der Fotobearbeitung oder dem Erstellen von Avataren unterstützen sollen.

Das T Tablet 2 kommt zum Preis von 199 Euro in den Handel. Die Telekom bietet die beiden Geräte auch subventioniert an. In Verbindung mit einem neuen Vertrag wird die Hardware jeweils zum Preis von 1 Euro abgegeben.