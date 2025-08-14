Apple-Pay-Alternative der VR-Banken verspätet sich

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken benötigen bis zum Start ihrer direkten Apple-Pay-Alternative noch etwas Zeit. Im April hatte der Bankenverband angekündigt, dass Nutzer der VR Banking App spätestens von September an auch ohne Apple Pay kontaktlos mit dem iPhone bezahlen können. Allerdings können die Banken diesen Termin nicht halten und müssen die Einführung der Funktion auf unbestimmte Zeit verschieben.

Die erste girocard-Buchung mit dem iPhone

Die Grundlage für die Möglichkeit, kontaktlose Zahlungen mit dem iPhone auch ohne Apple Pay durchzuführen, wurde durch eine Entscheidung auf europäischer Ebene geschaffen. Der Gesetzgeber verpflichtet seit dem Sommer 2024 alle Anbieter dazu, ihre NFC-Schnittstellen auch für Dritte zu öffnen.

„Marktbeherrschende Stellung ausgenutzt“

Dieser Entscheidung ist ein Konflikt zwischen Apple und der Europäischen Kommission vorausgegangen. Dem iPhone-Hersteller wurde vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung zum eigenen Vorteil auszunutzen. Apple hatte anderen Anbietern den Zugang zu der in seinen Geräten integrierten NFC-Technologie zunächst verweigert und dies mit Sicherheitsrisiken begründet.

Am Ende hat sich Apple dem Druck der EU gebeugt und eingewilligt, Drittanbietern kostenlosen und sicheren Zugang zu der NFC-Funktionalität und damit verbundenen Technologien wie Face ID, Touch ID oder der Passcode-Sperre zu gewähren. Auf dieser Basis lassen sich nun Alternativen zu Apple Pay auf dem iPhone realisieren, die einen ähnlichen Funktionsumfang und Komfort bieten.

Werbevideo der Volks- und Raiffeisenbanken

Entwicklung weitgehend abgeschlossen

Einen neuen Termin für die Einführung der Möglichkeit, auf dem iPhone und anderen Apple-Geräten auch ohne Apple Pay kontaktlos mit der Girocard zu bezahlen, wollen die Volksbanken und Raiffeisenbanken noch nicht nennen. Es ist lediglich die Rede davon, dass der ursprünglich für September angekündigte Marktstart noch „etwas“ verschoben wird.

Die Entwicklung für das digitale Bezahlen unter iOS sei weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig soll die App um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Man arbeite mit Hochdruck an der Umsetzung und wollen sich melden, sobald ein neuer Starttermin feststeht.