Casio F-B100W startet mit Schrittzähler und App für 60 Euro

Anfang September haben wir die Casio F-B100W erstmals vorgestellt. Die Digitaluhr kombiniert das vertraute Erscheinungsbild der Casio-Klassiker mit einem Schrittzähler und einer Bluetooth-Verbindung zum iPhone. Damals war das Modell in Deutschland zwar bereits angekündigt, ließ sich aber noch nicht bestellen. Das hat sich inzwischen geändert.

Die Casio F-B100W ist jetzt bei Amazon für 59 Euro erhältlich. Damit liegt der Verkaufspreis knapp unter der offiziellen Preisempfehlung von 59,90 Euro. Wer mit einer klassischen Casio liebäugelt, aber nicht vollständig auf die Möglichkeiten moderner Fitness-Tracker verzichten möchte, bekommt hier eine interessante Zwischenlösung.

Schrittzähler im klassischen Casio-Gehäuse

Äußerlich bleibt die F-B100W dem bekannten Digitaluhrendesign treu. Das Gehäuse ist lediglich 8,8 Millimeter hoch und die Uhr bringt gerade einmal 26 Gramm auf die Waage. Das Kunststoffarmband orientiert sich an der bekannten F-91W und besitzt auf der Innenseite zusätzliche Belüftungsschlitze.

Die wesentliche Neuerung steckt im Inneren. Ein Beschleunigungssensor erfasst Bewegungen und berechnet daraus die täglich zurückgelegten Schritte. Die aktuelle Schrittzahl erscheint direkt auf dem LCD. Eine zusätzliche Fortschrittsanzeige zeigt, wie weit man vom selbst festgelegten Tagesziel entfernt ist.

Für sportliche Aktivitäten steht eine Stoppuhr bereit, die Zeiten auf eine Hundertstelsekunde genau erfasst und bis zu 200 Rundenzeiten speichern kann. Eine LED beleuchtet bei Bedarf das gesamte Display.

Über die Casio-Watches-App verbindet sich die F-B100W mit dem Smartphone. Die Anwendung übernimmt die automatische Korrektur der Uhrzeit, vereinfacht die Konfiguration und sammelt die aufgezeichneten Bewegungsdaten in einem täglichen Aktivitätsprotokoll.

Damit bleibt die Uhr deutlich einfacher ausgestattet als eine Smartwatch. Wer allerdings hauptsächlich seine Schritte zählen und gelegentlich Trainingszeiten erfassen möchte, muss dafür nicht auf das klassische Casio-Design verzichten.

Casio ABL-100WE als edlere Alternative

Eine Alternative aus dem selben Haus ist die funktional nahezu identische Casio ABL-100WE. Sie bietet eine vergleichbare Kombination aus Schrittzähler und Bluetooth, setzt optisch jedoch auf ein mehrreihiges Edelstahlarmband.

Die ABL-100WE ist in unterschiedlichen Ausführungen mit grauem oder blauem Display erhältlich und kostet rund 80 Euro. Für den Aufpreis von etwa 20 Euro gibt es neben dem Metallarmband zusätzliche Funktionen wie einen Countdown-Timer, fünf Tagesalarme und eine Telefon-Finder-Funktion. Casio gibt für die Batterie eine Laufzeit von ungefähr zwei Jahren an.

Produkthinweis Casio Vintage Iconic ABL-100WE-1AEF Unisexuhr 68,82 EUR 79,90 EUR