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Vintage-Modell mit Metallband

Casio ABL-100WE startet: Mit Schrittzähler, Bluetooth und App
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Casio baut sein Angebot klassischer Digitaluhren mit Smartphone-Anbindung weiter aus. Mit der ABL-100WE ist jetzt ein weiteres Modell erhältlich, das Schrittzähler, Bluetooth und App-Auswertung mit dem bekannten Vintage-Look kombiniert. Anders als die erst kürzlich vorgestellte F-B100W-1A setzt die neue Variante auf ein mehrreihiges Edelstahlarmband und kostet rund 80 Euro.

Casio Uhren Bluetooth 2500

Casio führt die ABL-100WE in mehreren Farbvarianten. Das Modell ABL-100WE-2A besitzt ein dunkelblaues Digitaldisplay, daneben gibt es eine komplett silberne Ausführung. Das Gehäuse misst 41,6 × 37,9 × 8,2 Millimeter und bringt zusammen mit dem Metallarmband 60 Gramm auf die Waage. Als Energiequelle dient eine CR2016-Batterie, für die Casio eine Laufzeit von ungefähr zwei Jahren nennt.

Schritte landen auch auf dem iPhone

Im Inneren arbeitet ein Bewegungssensor, der die täglich zurückgelegten Schritte zählt. Direkt auf dem LCD lassen sich sowohl die Schrittzahl als auch der Fortschritt gegenüber einem selbst gesetzten Ziel ablesen. Der Zielbereich reicht von 1.000 bis 50.000 Schritten. Zusätzlich kann die Uhr daran erinnern, wenn sich ihr Träger über einen längeren Zeitraum zu wenig bewegt hat.

Casio App

Über Bluetooth verbindet sich die ABL-100WE mit der Casio-Watches-App. Darüber lässt sich die Uhrzeit automatisch korrigieren und die Konfiguration verschiedener Funktionen vereinfachen. Schrittzahlen und aufgezeichnete Stoppuhrwerte können ebenfalls an das Smartphone übertragen und dort als Life-Log-Daten angezeigt werden. Hinzu kommen rund 300 Weltzeitstädte, eine Telefon-Finder-Funktion und die Möglichkeit, Zeit und Ort zu speichern.

Mehr Funktionen als nur Schrittzählen

Zur klassischen Uhrenausstattung gehören eine Stoppuhr mit 1/100-Sekunden-Auflösung, Speicher für bis zu 200 Datensätze, ein Countdown-Timer, fünf Tagesalarme und ein stündliches Zeitsignal. Die gelbe LED-Hintergrundbeleuchtung lässt sich für 1,5 oder drei Sekunden aktivieren. Außerdem unterstützt die Uhr Dualzeit und einen vollautomatischen Kalender bis 2099.

Casio Vintage

Casio selbst nennt für die ABL-100WE-2A einen Preis von 79,90 Euro, führt diese Variante derzeit allerdings als vorübergehend nicht verfügbar. Bei Amazon werden die silbernen Modelle mit grauem beziehungsweise blauem Display für 80 Euro angeboten. Damit landet die ABL-100WE preislich oberhalb der F-B100W, bietet dafür aber auch das für Casios Vintage-Reihe typische Metallarmband.

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10. Sep. 2026 um 14:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich steh auf das Casio Design. Nur hab ich ein Problem und stell mir gerade vor wie dumm es aussieht, wenn ich links eine Apple Watch und rechts die Casio trage, oder beide an einem Arm…
    Ich würde gern die Casio tragen…will aber nicht auf die Watch verzichten.
    Und nu?

    Antworten

  • Casio macht gute Uhren. Mir gefällt auch die GA-B010-3AER. G Shock, Solar, Steps und Bluetooth.

    Antworten

  • Vor 30 Jahren hätte ich mich darüber gefreut.

    Antworten

  • Für jene, die in den 80ern Kinder waren ;)

    Antworten
  • Antworten

  • Neu? Ich trage das Modell seit Dezember 2024 …

    Antworten

  • Ok, dumme aber einfache frage: vibriert sie wenn ich angerufen werde? Das hab ich nicht raus irgendwie….

    Antworten

  • Leider gibt es keinerlei Weiterleitung von Benachrichtungen – nicht mal ein Piep … sehr schade

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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