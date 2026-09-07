Casio F-B100W-1A: Klassiker erhält Schrittzähler und App-Anbindung

Casio erweitert seine klassischen Digitaluhren um ein Modell, das äußerlich dicht an den bekannten Designs der 1980er-Jahre bleibt, technisch aber deutlich mehr kann. Die neue F-B100W kombiniert Schrittzähler, Bluetooth-Anbindung und App-Auswertung mit einem Gehäuse, das weiterhin nach klassischer Casio-Digitaluhr aussieht.



Bislang wurde die Neuveröffentlichung lediglich im Vereinigten Königreich für 55 Pfund angeboten. Seit kurzem führt Casio die Uhr nun auch auf seiner deutschen Webseite und nennt hier einen offiziellen Verkaufspreis von 59,90 Euro. Bestellen lässt sich die F-B100W allerdings noch nicht, Interessenten können sich derzeit lediglich für eine Benachrichtigung vormerken lassen.

Schrittzähler statt Smartwatch-Display

Im Inneren sitzt ein Beschleunigungssensor, der Bewegungen erfasst und daraus die täglich zurückgelegten Schritte ermittelt. Die Zahl erscheint direkt auf dem LCD, zusätzlich zeigt eine kleine Grafik den Fortschritt gegenüber einem festgelegten Tagesziel. Für Sport und Training steht außerdem eine Stoppuhr mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde bereit. Bis zu 200 Rundenzeiten lassen sich speichern.

Casio hält die Uhr dabei bewusst kompakt. Das Gehäuse ist 8,8 Millimeter dünn, die Uhr wiegt 26 Gramm. Das Armband besitzt auf der Innenseite Schlitze zur Belüftung und greift außen die Gestaltung der bekannten F-91W auf. Die Uhr ist wasserdicht und besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung für das gesamte Display.

Bluetooth ergänzt die klassische Bedienung

Über Bluetooth verbindet sich die F-B100W mit einer begleitenden iPhone-App. Darüber lassen sich Einstellungen vornehmen und die Uhrzeit automatisch korrigieren. Gleichzeitig überträgt die Uhr ihre Schrittzahlen und weitere erfasste Daten an die Anwendung, die daraus ein tägliches Aktivitätsprotokoll erstellt. Casio positioniert die F-B100W zwischen klassischer Digitaluhr und einfachem Fitness-Tracker.

Die Idee ist für Casio nicht völlig neu. Bereits 2023 hatte der Hersteller bei einer G-Shock mit Polar-Funktionen Trainings- und Schlafauswertungen ergänzt. Die F-B100W fällt deutlich schlichter aus und konzentriert sich auf Schritte, Zeitmessung und Smartphone-Verbindung.

Optisch bleibt die Uhr trotzdem eng an der eigenen Historie. Während Sondermodelle wie die Casio Ring Watch das bekannte Digitaldesign zuletzt in neue Formen übertragen haben, modernisiert die F-B100W nun den klassischen Aufbau selbst. Mit der Aufnahme in den deutschen Online-Auftritt rückt der Verkaufsstart hierzulande nun näher. Einen konkreten Termin nennt Casio bislang allerdings nicht.