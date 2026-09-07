Digitaluhr mit Fitness-Funktionen
Casio F-B100W-1A: Klassiker erhält Schrittzähler und App-Anbindung
Casio erweitert seine klassischen Digitaluhren um ein Modell, das äußerlich dicht an den bekannten Designs der 1980er-Jahre bleibt, technisch aber deutlich mehr kann. Die neue F-B100W kombiniert Schrittzähler, Bluetooth-Anbindung und App-Auswertung mit einem Gehäuse, das weiterhin nach klassischer Casio-Digitaluhr aussieht.
Bislang wurde die Neuveröffentlichung lediglich im Vereinigten Königreich für 55 Pfund angeboten. Seit kurzem führt Casio die Uhr nun auch auf seiner deutschen Webseite und nennt hier einen offiziellen Verkaufspreis von 59,90 Euro. Bestellen lässt sich die F-B100W allerdings noch nicht, Interessenten können sich derzeit lediglich für eine Benachrichtigung vormerken lassen.
Schrittzähler statt Smartwatch-Display
Im Inneren sitzt ein Beschleunigungssensor, der Bewegungen erfasst und daraus die täglich zurückgelegten Schritte ermittelt. Die Zahl erscheint direkt auf dem LCD, zusätzlich zeigt eine kleine Grafik den Fortschritt gegenüber einem festgelegten Tagesziel. Für Sport und Training steht außerdem eine Stoppuhr mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde bereit. Bis zu 200 Rundenzeiten lassen sich speichern.
Casio hält die Uhr dabei bewusst kompakt. Das Gehäuse ist 8,8 Millimeter dünn, die Uhr wiegt 26 Gramm. Das Armband besitzt auf der Innenseite Schlitze zur Belüftung und greift außen die Gestaltung der bekannten F-91W auf. Die Uhr ist wasserdicht und besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung für das gesamte Display.
Bluetooth ergänzt die klassische Bedienung
Über Bluetooth verbindet sich die F-B100W mit einer begleitenden iPhone-App. Darüber lassen sich Einstellungen vornehmen und die Uhrzeit automatisch korrigieren. Gleichzeitig überträgt die Uhr ihre Schrittzahlen und weitere erfasste Daten an die Anwendung, die daraus ein tägliches Aktivitätsprotokoll erstellt. Casio positioniert die F-B100W zwischen klassischer Digitaluhr und einfachem Fitness-Tracker.
Die Idee ist für Casio nicht völlig neu. Bereits 2023 hatte der Hersteller bei einer G-Shock mit Polar-Funktionen Trainings- und Schlafauswertungen ergänzt. Die F-B100W fällt deutlich schlichter aus und konzentriert sich auf Schritte, Zeitmessung und Smartphone-Verbindung.
Optisch bleibt die Uhr trotzdem eng an der eigenen Historie. Während Sondermodelle wie die Casio Ring Watch das bekannte Digitaldesign zuletzt in neue Formen übertragen haben, modernisiert die F-B100W nun den klassischen Aufbau selbst. Mit der Aufnahme in den deutschen Online-Auftritt rückt der Verkaufsstart hierzulande nun näher. Einen konkreten Termin nennt Casio bislang allerdings nicht.
Nette Idee, bin mal gespannt, ob sich bei den Ü40ern einen Markt findet
„Benachrichtigen lassen“ ist aktiviert! :-D
Dito
Sehr geil
Ich finde auch das hier ganz cool:
https://www.olleewatch.com
Danke für den Link, sehr cooles Projekt!
Danke. Gleich mal bestellt.
Da wird mir immer ganz warm ums Herzele.
Diese Digitalziffern und das gesamte Design lösen immer wieder diesen jugendlichen Haben-Wollen-Fladhback aus.
Einfach genial.
Bei mir löst es gar nichts aus! Ist eine alte Uhr mit alten Design.
Wie emotionslos ;) Das gilt ja dann für alle alten Dinge…
Ein orangenes Bonanza Rad mit Fuchsschwanz bringt mein Herz in Wallung.
Falsch: Es ist eine neue Uhr in altem Design ; )
Danke für Deinen emphatischen Beitrag.
Hast Du einen Keller?
Nimm dir für den Moment den Druck heraus und atme tief durch. Du tust dein Bestes, und das ist mehr als genug.
Ist aber auch nur ein altes Rad mit altem Design. Wenn auch früher sehr cool.
Coole Sache…!
Kann jemand etwas zur Batterie bzw. Akku sagen? Vermutlich keine Mini-Knopfzelle, die 24 Monate hält… ;)
CR2016 mit bis zu 2 Jahren Laufzeit.
In der Anleitung steht dass es noch einen sparmodus gibt, bei dem sich die Uhr abschaltet. 2 Stufen vorgeben, mehrere Stunden nicht Nutzung (etwa wenn du schläfst) und mehrere Tage nicht Nutzung.
Die sollten mal wieder diese geile “ CASIO „BLUE THUNDER“ AA85 Modell-103″ neu Auflegen !!
Und dann versuchen wir, damit eine Minute abzumessen, weil man vor dem Verrücktwerden, das Zeitgefühl verlieren. ;)
Oder man misst das mit einem Ölpeilstab … :D :D
Gerne mehr über Casio, Citizen und Timex!
Ich habe die ABL-100WE mit den genannten Funktionen. Sehr simpel, zeitloses Design. Sogar mit Telefonfinder :)
Ich bin seit einem Jahr weg von der Apple Watch. Da mir Schrittzähler und iPhone-Finden wichtig waren habe ich seit dem die Casio ABL-100WEG-9AEF mit den genannten Funktionen und bin sehr zufrieden. Nur leider nicht wasserfest
Die ABL 100 kannst beim duschen ruhig am Arm lassen. Nur schwimmen wird nicht gehen. Aber ich nutze sie seit einem Jahr und habe sie nur zum schwimmen ab.