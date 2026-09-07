iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 693 Artikel

Digitaluhr mit Fitness-Funktionen

Casio F-B100W-1A: Klassiker erhält Schrittzähler und App-Anbindung
Artikel auf Mastodon teilen.
25 Kommentare 25

Casio erweitert seine klassischen Digitaluhren um ein Modell, das äußerlich dicht an den bekannten Designs der 1980er-Jahre bleibt, technisch aber deutlich mehr kann. Die neue F-B100W kombiniert Schrittzähler, Bluetooth-Anbindung und App-Auswertung mit einem Gehäuse, das weiterhin nach klassischer Casio-Digitaluhr aussieht.

F B100W 1A 2500
Bislang wurde die Neuveröffentlichung lediglich im Vereinigten Königreich für 55 Pfund angeboten. Seit kurzem führt Casio die Uhr nun auch auf seiner deutschen Webseite und nennt hier einen offiziellen Verkaufspreis von 59,90 Euro. Bestellen lässt sich die F-B100W allerdings noch nicht, Interessenten können sich derzeit lediglich für eine Benachrichtigung vormerken lassen.

Schrittzähler statt Smartwatch-Display

Im Inneren sitzt ein Beschleunigungssensor, der Bewegungen erfasst und daraus die täglich zurückgelegten Schritte ermittelt. Die Zahl erscheint direkt auf dem LCD, zusätzlich zeigt eine kleine Grafik den Fortschritt gegenüber einem festgelegten Tagesziel. Für Sport und Training steht außerdem eine Stoppuhr mit einer Auflösung von 1/100 Sekunde bereit. Bis zu 200 Rundenzeiten lassen sich speichern.

F B100W Feature App

Casio hält die Uhr dabei bewusst kompakt. Das Gehäuse ist 8,8 Millimeter dünn, die Uhr wiegt 26 Gramm. Das Armband besitzt auf der Innenseite Schlitze zur Belüftung und greift außen die Gestaltung der bekannten F-91W auf. Die Uhr ist wasserdicht und besitzt eine LED-Hintergrundbeleuchtung für das gesamte Display.

Bluetooth ergänzt die klassische Bedienung

Über Bluetooth verbindet sich die F-B100W mit einer begleitenden iPhone-App. Darüber lassen sich Einstellungen vornehmen und die Uhrzeit automatisch korrigieren. Gleichzeitig überträgt die Uhr ihre Schrittzahlen und weitere erfasste Daten an die Anwendung, die daraus ein tägliches Aktivitätsprotokoll erstellt. Casio positioniert die F-B100W zwischen klassischer Digitaluhr und einfachem Fitness-Tracker.

Die Idee ist für Casio nicht völlig neu. Bereits 2023 hatte der Hersteller bei einer G-Shock mit Polar-Funktionen Trainings- und Schlafauswertungen ergänzt. Die F-B100W fällt deutlich schlichter aus und konzentriert sich auf Schritte, Zeitmessung und Smartphone-Verbindung.

F B100W Feature Farben

Optisch bleibt die Uhr trotzdem eng an der eigenen Historie. Während Sondermodelle wie die Casio Ring Watch das bekannte Digitaldesign zuletzt in neue Formen übertragen haben, modernisiert die F-B100W nun den klassischen Aufbau selbst. Mit der Aufnahme in den deutschen Online-Auftritt rückt der Verkaufsstart hierzulande nun näher. Einen konkreten Termin nennt Casio bislang allerdings nicht.

Produkthinweis
Der Klassiker: Casio F-91W. Digitale Armbanduhr mit Beleuchtung 14,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
07. Sep. 2026 um 12:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    25 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nette Idee, bin mal gespannt, ob sich bei den Ü40ern einen Markt findet

    Antworten

  • Da wird mir immer ganz warm ums Herzele.

    Diese Digitalziffern und das gesamte Design lösen immer wieder diesen jugendlichen Haben-Wollen-Fladhback aus.

    Einfach genial.

    Antworten

  • Kann jemand etwas zur Batterie bzw. Akku sagen? Vermutlich keine Mini-Knopfzelle, die 24 Monate hält… ;)

    Antworten

  • Die sollten mal wieder diese geile “ CASIO „BLUE THUNDER“ AA85 Modell-103″ neu Auflegen !!

    Antworten

    • Und dann versuchen wir, damit eine Minute abzumessen, weil man vor dem Verrücktwerden, das Zeitgefühl verlieren. ;)

      Oder man misst das mit einem Ölpeilstab … :D :D

      Antworten

  • Gerne mehr über Casio, Citizen und Timex!

    Antworten

  • Ich habe die ABL-100WE mit den genannten Funktionen. Sehr simpel, zeitloses Design. Sogar mit Telefonfinder :)

    Antworten

  • Ich bin seit einem Jahr weg von der Apple Watch. Da mir Schrittzähler und iPhone-Finden wichtig waren habe ich seit dem die Casio ABL-100WEG-9AEF mit den genannten Funktionen und bin sehr zufrieden. Nur leider nicht wasserfest

    Antworten

    • Die ABL 100 kannst beim duschen ruhig am Arm lassen. Nur schwimmen wird nicht gehen. Aber ich nutze sie seit einem Jahr und habe sie nur zum schwimmen ab.

      Antworten

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44693 Artikel in den vergangenen 6946 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven