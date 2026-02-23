Schrittzähler mit Mehrwert: Compresto-Entwickler startet „Steps“

Der Entwickler Hieu Dinh, den wir in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Mac-Applikation Compresto kennengelernt haben, meldet sich mit einem neuen Projekt zurück. Nachdem seine einfache Oberfläche für das Kommandozeilenwerkzeug FFmpeg innerhalb weniger Monate umfangreich ausgebaut wurde und inzwischen auch über Setapp angeboten wird, richtet sich Dinh nun an iPhone- und Apple-Watch-Nutzer.

Seine neue Anwendung trägt den Namen „Steps“ und kombiniert Schrittzähler, Trainingsprotokoll und eine ungewöhnliche Motivationsfunktion.

Schrittzähler mit Trainings- und Auswertungsfunktionen

Steps greift auf die in Apple Health gespeicherten Bewegungsdaten zu und zählt Schritte automatisch. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich. Die App zeigt stündliche, wöchentliche und monatliche Auswertungen an und stellt zusätzlich Distanz sowie geschätzten Kalorienverbrauch dar. Neben dem reinen Schrittzähler unterstützt Steps mehr als 20 Trainingsarten, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Krafttraining.

Für Apple-Watch-Nutzer steht eine eigenständige Watch-App bereit. Trainings lassen sich direkt am Handgelenk starten. Widgets in verschiedenen Größen bringen die aktuellen Fortschritte auf den Homescreen. Ergänzt wird das Angebot durch Jahresübersichten und persönliche Bestwerte wie längste Distanz oder schnellstes Tempo.

Im direkten Vergleich mit etablierten Schrittzähler-Apps wie Pedometer++ positioniert sich Steps als funktionsreichere Alternative. Beide Anwendungen nutzen dieselben HealthKit-Daten und liefern identische Schrittzahlen, unterscheiden sich jedoch im Umfang der Auswertungen und Trainingsoptionen.

App-Sperre koppelt Social Media an das Tagesziel

Eine Besonderheit ist die Funktion „App Lock“. Sie nutzt Apples Bildschirmzeit-Schnittstelle, um ausgewählte Apps so lange zu sperren, bis das zuvor definierte Tagesziel erreicht ist. Wer etwa 8000 Schritte festlegt, kann soziale Netzwerke oder Spiele erst öffnen, wenn dieses Ziel erfüllt wurde. Nach Mitternacht beginnt der Zyklus automatisch neu.

Technisch setzt die Lösung auf die systemseitige Bildschirmzeit-Verwaltung. Die Sperre bleibt auch dann aktiv, wenn die App selbst nicht im Vordergrund läuft. Erst nach Erreichen des Ziels werden die blockierten Anwendungen freigegeben.

Steps ist kostenlos erhältlich und bietet zusätzliche Funktionen im Rahmen eines kostenpflichtigen Einmalkaufs (oder Pro-Abonnements). Wie schon bei Compresto setzt Dinh auf eine klare Oberfläche und eine ausführliche Dokumentation. Nach dem pragmatischen Video-Werkzeug folgt nun eine Fitness-App, die Bewegung und iPhone-Nutzung direkt miteinander verknüpft.