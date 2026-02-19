Wireless CarPlay zum Nachrüsten: Benutzerwechsel per Knopfdruck

Das Angebot an Wireless-CarPlay-Adaptern ist inzwischen sehr groß. Der Anbieter PTGTO will sich mit einem besonderen Feature von dieser Masse abheben und hat einen CarPlay-Adapter mit Taste für den Benutzerwechsel im Programm.

Wenn man ein Fahrzeug gemeinsam nutzt und regelmäßig auch zusammen unterwegs ist, weiß man eine solche Funktion zu schätzen. Das Fahrzeug verbindet sich beim Start automatisch kabellos mit einem Mobiltelefon in der Nähe und Murphy sorgt dafür, dass dies meistens das falsche Gerät ist.

Benutzerwechsel per Knopfdruck

Der neue Adapter von PTGTO soll den Umgang mit solchen Situationen erleichtern und verspricht eine einfache Option zum Benutzerwechsel. Das Gerät ist hierfür mit einer physischen Taste ausgestattet, mit deren Hilfe man direkt zwischen den beiden zuletzt verbundenen Smartphones wechseln kann, ohne hierfür die Bluetooth-Einstellungen des Mobilgeräts zu bemühen.

Die Trennung erfolgt der Produktbeschreibung zufolge direkt beim Tastendruck, was auch von Vorteil sein kann, wenn man eingehende Anrufe nicht über die Freisprecheinrichtung beantworten will. Darüber hinaus lässt sich die Taste verwenden, um das System bei Problemen komplett zurückzusetzen.

Kompakter als der Vorgänger

Laut Hersteller handelt es sich hier um die neueste Version seines CarPlay-Adapters, die zudem nur noch rund halb so groß wie der Vorgänger ist. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt über USB-A und somit in der Regel passend für alle Fahrzeuge, die Wireless CarPlay noch nicht ab Werk anbieten. Sollte dennoch ein Anschluss über USB-C nötig sein, ist ein entsprechender Adapter im Lieferumfang enthalten.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ein funktionierendes CarPlay-System im Fahrzeug für die Verwendung solcher Adapter vorausgesetzt wird. Es geht hier lediglich darum, CarPlay-Integrationen, die zwingend eine Verbindung per Kabel erfordern, auch kabellos verwenden zu können.

Der Wireless-CarPlay-Adapter von PTGTO ist momentan zum Preis von 35,98 Euro bei Amazon erhältlich. Der reguläre Preis wird mit 47,79 Euro angegeben.