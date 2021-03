CarPlay: Apple schaltet Blitzer-Anzeige in Europa scharf

Nach dem Einbau der entsprechenden Meldefunktion im Februar, ist Apple dazu übergegangen die Blitzer-Warnungen innerhalb der offiziellen Karten-Applikation nun auch auf dem europäischen Festland anzuzeigen. Dies berichten unsere niederländischen Freunde des dortigen Apple-Portals iCulture.nl.

Erste Sichtungen aus Holland

Zwar sind die Blitzer-Warnungen offiziell ausschließlich in den Vereinigte Staaten, in Kanada, Irland und Großbritannien verfügbar, wie mehrere unserer holländischen Nachbarn berichten, warnt Apple nun jedoch auch in den Niederlanden vor entsprechenden Radarfallen.

Diese werden von der Karten-Applikation ausschließlich bei aktiver Routenführung angezeigt und tauchen als kleine gelbe Kamera-Symbole in der Karten-Applikation Apples auf. Aktuell scheint es, als würde Apple hier ausschließlich fest installierte Radarkameras berücksichtigen und keine dynamischen Informationen über mobile Kameras einspielen. Dies könnte sich mit der breiten Verfügbarkeit der Meldefunktion jedoch langfristig ändern.

Detail-Informationen zur Kamera (etwa die beobachtete Fahrtrichtung) und die zulässige Höchstgeschwindigkeit lässt Apple allerdings vermissen und beschränkt sich auf das gelbe Symbol, das sowohl im CarPlay-Display als auch bei der Routenführung auf dem iPhone angezeigt wird.

Deutschland außen vor

Neben den Berichten aus Holland gibt es ähnliche Sichtungen auch aus Belgien, Schweden und Österreich – Deutschland dürfte von der Neuerung bis auf Weiteres jedoch nichts mitbekommen.

Hierzulande hat eine im vergangenen Jahr in Kraft getretene Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erstmals ein ausdrückliches Verbot sogenannter Blitzer-Apps formuliert und den Einsatz von Geräten untersagt, bei denen „[…] die vorgenannte Funktion (wenn auch als Nebenfunktion) vorhanden ist“. Dazu dürfte fraglos auch die Blitzer-Anzeige im CarPlay-Display zählen.