Falsche Empfänger bei FaceTime-Anrufen? Siri-Vorschläge in Kontakten prüfen

Ungewollte und unerklärliche FaceTime-Anrufe sind hier in Leserzuschriften immer mal wieder Thema. Mit Blick auf das Problem, dass von Apple-Nutzern eingeleitete Telefonate teils bei völlig anderen Personen landen, gibt es zumindest einen Erklärungsansatz: Von Siri „erkannte“ Telefonnummern könnten Schuld sein.

Betroffene können einen Blick in diese Diskussion auf Reddit werfen. Dort beschreibt ein Nutzer, dass seine entfernt lebende Mutter ihn über FaceTime anrufen wollte, jedoch bei seinem Chef gelandet ist, obwohl sie diesen weder kennt, noch dessen Nummer besitzt.

Offenbar ist auf dem iOS-Gerät der Mutter automatisiert über die Siri-Vorschläge eine Telefonnummer zum Kontakt des Sohns hinzugefügt worden, die in der Fußzeile einer E-Mail stand, die er von der Arbeit aus an sie gesendet hat. Wohl ohne genau hinzusehen, hat die Mutter diese Nummer aus den Kontaktdaten ihres Sohnes dann zum Verbindungsaufbau angetippt.

Dies wäre auf jeden Fall eine schlüssige Erklärung für eine Reihe von Ungereimtheiten, über die Apple-Nutzer hier und da schon gestolpert sind. In Zukunft sollet man also besser doppelt genau hinsehen, wenn in Verbindung mit einem Adressbucheintrag etwas schief läuft. Die automatisch von Siri hinzugefügten Informationen sind stets mit einem Vermerk wie „von Siri in Mail gefunden“ gekennzeichnet.

Wer den Automatismus eher als Ärger denn als Unterstützung sieht, dann die Siri-Vorschläge über die iOS-Einstellungen auch komplett unterbinden. Der entsprechende Schalter findet sich in den Einstellungen der Kontakte-App im Bereich „Siri & Suchen“ und kann über das Hauptmenü der iOS-Einstellungen erreicht werden.