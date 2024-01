CarPlay 2.0: iOS 17.4 integriert Apps für erweiterte Fahrzeugintegration

Kurz vor Ende des vergangenen Jahres haben Porsche und Aston Martin als erste Fahrzeughersteller angekündigt, mit Apple für eine erweiterte CarPlay-Integration zu kooperieren. Die jetzt verfügbare erste Beta-Version von iOS 17.4 ist nun mit zahlreichen Erweiterungen für CarPlay bestückt, was als Beleg dafür zu werten ist, dass die Basis für das bereits im Sommer 2022 von Apple angekündigte „CarPlay 2.0“ von März an bereitsteht. Der Umfang der Integration in einzelne Fahrzeuge hängt dann allerdings maßgeblich von deren Herstellern ab.

Das Apple-Blog MacRumors hat die in der Beta-Version von iOS 17.4 vorhandenen Hinweise auf eine erweiterte CarPlay-Integration zusammengetragen. Allem voran bietet Apple mit der kommenden iOS-Version acht spezielle CarPlay-Apps an, die dann in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern direkt auf einzelne Fahrzeugfunktionen zugreifen können:

Fahrzeugeinstellungen ermöglicht die Verwaltung von verbundenen iPhones und die Anpassungen von generellen Einstellungen.

ermöglicht die Verwaltung von verbundenen iPhones und die Anpassungen von generellen Einstellungen. Fahrzeugkamera kann das Bild der Rückfahrkamera anzeigen.

kann das Bild der Rückfahrkamera anzeigen. Klima ermöglicht Lüftungs- und Heizungseinstellungen über CarPlay.

ermöglicht Lüftungs- und Heizungseinstellungen über CarPlay. Ladestand gibt bei Elektrofahrzeugen Batterieinfos aus.

gibt bei Elektrofahrzeugen Batterieinfos aus. Medien erlaubt die Nutzung von Radiofunktionen.

erlaubt die Nutzung von Radiofunktionen. Reifendruck kontrolliert denselben und kann entsprechende Warnungen anzeigen.

kontrolliert denselben und kann entsprechende Warnungen anzeigen. Trips gibt Daten wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Kilometer oder den Kraftstoffverbrauch aus.

gibt Daten wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Kilometer oder den Kraftstoffverbrauch aus. Türen kann anzeigen, ob Fahrzeugtüren geöffnet sind.

Die mit diesen Apps und generell mit CarPlay 2.0 verfügbaren Möglichkeiten haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Allem voran haben Nutzer hier auch die Möglichkeit, den Bildschirminhalt und dessen Design umfangreich anzupassen.

Den Entwicklungsstand von CarPlay betreffend ist Apples deutsche Webseite nicht mehr auf aktuellem Stand. Bei Apple USA kann man nicht nur lesen, dass die ersten mit der nächsten Generation von CarPlay kompatiblen Fahrzeuge in diesem Jahr auf den Markt kommen, sondern erfährt auch, dass mittlerweile mehr als 800 Fahrzeugmodelle mit CarPlay kompatibel sind.

Man kann davon ausgehen, dass nach Porsche und Austin Martin jetzt zeitnah weitere CarPlay-2.0-Ankündigungen folgen werden. Bei der ursprünglichen Ankündigung der Erweiterung hat Apple mit Audi und Mercedes-Benz noch zwei weitere deutsche Hersteller genannt, die neben Acura, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Nissan, Polestar, Renault und Volvo entsprechende Integrationen planen.