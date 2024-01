Shazam mit Kopfhörern und Apple Music mit der Maus

Apples Musikerkennungs-App Shazam ist jetzt in Version 1.7.3 verfügbar und hat mit dem Update eine hilfreiche Erweiterung erhalten. Die Musikerkennung kann jetzt auch in Verbindung mit Kopfhörern genutzt werden. Dabei kann man sowohl die um einen herum gespielte Musik als auch die Audioausgabe von anderen Apps als Grundlage für die Suche verwenden.

Ein Kopfhörersymbol in der App zeigt an, wenn entsprechendes Audiozubehör verfügbar ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kopf- oder Ohrhörer per Kabel oder drahtlos verbunden sind. Im Rahmen der Musikidentifizierung werden in diesem Modus auch Titel erkannt, die in Apps wie TikTok, Instagram oder YouTube laufen.

Apple hat den einst unabhängig gestarteten Musikerkennungsdienst Shazam vor sechs Jahren übernommen und seither insbesondere auf den hauseigenen Plattformen iOS und macOS stetig um neue Funktionen erweitert.

WDR startet die Maus auf Apple Music

Der WDR startet heute mit einem Ableger von der „Sendung mit der Maus“ auf Apple Music. Zum Start stehen dort sechs Reihen mit Audioinhalten zu unterschiedlichen Themenbereichen für Abonnenten von Apples Musikdienst zum Abruf bereit. Das Angebot soll regelmäßig erweitert werden.

Copyright Mausbilder: I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich – WDR mediagroup GmbH

Die über einen eigenen Bereich auf Apple Music und zudem auch in verschiedene Wiedergabelisten sortierten Inhalte sind dem Sender zufolge mit der Veröffentlichung auf Apple Music erstmals im Streaming abrufbar. Die hier aufgegriffenen Themenbereiche werden in kleine Geschichten gepackt, die zum Mitdenken, Nachkochen oder Rätseln animieren sollen. Der WDR verspricht unter anderem eine lebensnahe Dokumentation aus einem Tierheim, fiktionale Geschichten, die anschaulich Geschichtswissen vermitteln, und Gedankenspiele, die sich kindgerecht mit Philosophie beschäftigen.

Apple Music bietet im Gegensatz zu anderen Musikdiensten keine gebührenfrei nutzbare werbefinanzierte Variante an. Das Abo schlägt momentan mit 10,99 Euro pro Monat zu Buche.