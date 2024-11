CarPlay 2.0: Apple hat noch einen Monat Zeit

Im Juni 2022 hat Apple das „CarPlay der Zukunft“ angekündigt. Im Fokus der Weiterentwicklung steht die Integration und Bedienung von zusätzlichen Fahrzeugfunktionen von der Geschwindigkeits- und Kraftstoffanzeige bis hin zu Klimafunktionen.

Im Rahmen der Präsentation hat Apple damals 14 verschiedene Autohersteller als Kooperationspartner genannt, darunter die deutschen Unternehmen Mercedes-Benz, Porsche und Audi. Die ersten mit der neuen CarPlay-Generation ausgestatteten Fahrzeuge (oder zumindest deren Ankündigung) wurden dann für das zwei Halbjahr 2023 erwartet. Auf der Straße ist allerdings bis heute keines davon, lediglich einzelne Unternehmen wie Porsche haben zwischenzeitlich anklingen lassen, dass sie an einer Umsetzung arbeiten.

Dementsprechend könnten wir eigentlich unseren vor einem Jahr veröffentlichten Artikel „CarPlay 2023: Die Vollintegration lässt auf sich warten“ mit angepasstem Datumsstempel wieder nach oben ziehen. Dieser Eindruck wird durch einen Bericht des Apple-Blogs MacRumors untermauert, dem zufolge Porsche keine konkreten Pläne hat, die bestehende CarPlay-Integration in naher Zukunft zu überarbeiten.

Apple: Erste Fahrzeuge noch in diesem Jahr

Apple wirbt auf seiner CarPlay-Webseite jedoch weiterhin damit, dass die ersten Fahrzeuge, die die „nächste Generation von CarPlay“ unterstützen, noch im aktuellen Jahr 2024 erhältlich sind. Viel Zeit bleibt den Autoherstellern im Verbund mit Apple allerdings nicht mehr, dieses Versprechen in die Tat umzusetzen.

Ganz ausschließen darf man diese Möglichkeit derzeit noch nicht. So wurden zuletzt wieder verstärkte Aktivitäten seitens Apple in dieser Richtung verzeichnet. Apple hat bereits zahlreiche grafische Elemente für die neuen CarPlay-Bildschirme in iOS 18 integriert. In der Vorabversion von iOS 18.2 sind zu Monatsbeginn schon neue Logos dazu aufgetaucht und Apple hat sich zudem grafische Elemente des neuen CarPlay in Europa schützen lassen. Hier taucht auch das Audi-Logo wieder auf. Der Fahrzeughersteller aus Ingolstadt war einer der ersten, die Apple vor zweieinhalb Jahren im Zusammenhang mit dem großen CarPlay-Update nannte.