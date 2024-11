Mercedes-Benz stellt Fahrzeugfunktionen auf der Apple Watch bereit

Die Mercedes-Benz-App kann mit Version 1.5 eine nennenswerte Funktionserweiterung verzeichnen und lässt sich jetzt auch mit zahlreichen Funktionen direkt auf der Apple Watch verwenden.

Mercedes-Benz reagiert damit eigenen Worten zufolge auf die Anregungen all jener Kunden, die sich schon länger die Möglichkeit gewünscht haben, mit ihrem Fahrzeug interagieren zu können, ohne dafür ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Der Automobilhersteller sieht sich damit auch wieder einen Schritt näher an seinem Ziel, ein nahtloses digitales Kundenerlebnis zu schaffen.

Fahrzeugortung und Fernabfragen

Zu den wichtigsten Neuerungen im Zusammenhang mit dem Update zählt für Mercedes-Benz die Möglichkeit, die Reichweite des Fahrzeugs basierend auf seinem aktuellen Standort sowie dem Batterie- oder Kraftstoffstand zu überprüfen.

In Verbindung mit der aktuellen Anzeige des Fahrzeugstandorts haben Nutzer der App auch die Möglichkeit, sich per Fußgängernavigation zu diesem führen zu lassen. Handelt es sich um eine Position im offenen Gelände, so lässt sich für diesen Zweck ein Kompassmodus nutzen. Darüber hinaus kann man seinen Mercedes nun mithilfe der Apple Watch aus der Ferne ver- und entriegeln und nach dem Verlassen des Fahrzeugs jederzeit überprüfen, ob die Fenster oder das Schiebedach ordnungsgemäß geschlossen sind. Selbst die Frage, ob man die Handbremse aktiviert hat, lässt sich mithilfe der Apple-Watch-App von Mercedes-Benz am Handgelenk beantworten.

„Mercedes me“ erforderlich – teils fallen Zusatzkosten an

Der Stuttgarter Autohersteller weist darauf hin, dass man um die Funktionen der Mercedes-Benz-App auf der Apple Watch zu benutzen, über ein „Mercedes me“-Benutzerkonto verfügen muss. Für die Verwendung der neuen Apple-Watch-App ist zudem mindestens watchOS 9 erforderlich.

Mit der Nutzung der neuen App können allerdings auch Kosten entstehen. Mercedes-Benz weist darauf hin, dass nur ein Teil der im Rahmen von „Mercedes me“ angebotenen Dienstleistungen kostenlos verfügbar sind.