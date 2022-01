CarKey kommt in weitere Autos – CarPlay in den Tesla gehackt

iPhone und Apple Watch werden in Zukunft noch besser in aktuelle Fahrzeuge integriert sein. Apples digitaler Autoschlüssel CarKey ist zwar noch vergleichsweise jung, stellt euch aber darauf ein, dass wir im Laufe des Jahres hier eine Reihe von Ankündigungen vernehmen dürfen.

Auf Basis des von einem internationalen Konsortium verabschiedeten „Digital Key“-Standards ermöglicht CarKey die Einbindung eines digitalen Autoschlüssels in die Apple Wallet. Wie Haustüren lassen sich dann auch Autos mit einem iPhone oder einer Apple Watch benutzen, auf der ein digitaler Autoschlüssel in der „Apple-Brieftasche“ abgelegt ist. Neben NFC wird hier mittlerweile auch die in moderne Apple-Prozessoren integrierte Ultrabreitband-Technologie unterstützt.

Der deutsche Hersteller BMW war mit Blick auf die Unterstützung von Apples CarKey-Projekt schon früh mit an Bord, anderer Hersteller lassen dagegen mit entsprechenden Ankündigungen noch auf sich warten. Einem aktuellen Bloomberg-Bericht zufolge soll Hyundai die CarKey-Unterstützung in Verbindung mit der Apple Wallet zumindest für seine Luxusmarke Genesis planen. Wir gehen davon aus, dass etliche weitere in diesem Jahr vorgestellte Fahrzeugmodelle auf ähnliche Weise für sich werben.

CarPlay in den Tesla gehackt

Eine nette Technik-Demo liefert derweil ein Tesla-Besitzer, der sich über die konstante Weigerung der Automarke ärgert, Apples CarPlay zu integrieren. Michał Gapiński hat auf Twitter dokumentiert, wie er Apples iPhone-Integration auf seinem Tesla mithilfe eines schlauen, aber gleichermaßen aufwändigen Hacks zum Laufen bekommt.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx — Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022

Die eigentliche CarPlay-Integration übernimmt dabei ein Raspberry Pi. Die von diesem Mini-Computer aufbereitete Bildschirmdarstellung wird dann über einen Webbrowser auf dem großen Bildschirm des Tesla angezeigt. Dass seine inoffizielle CarPlay-Integration erstaunlich gut funktioniert, demonstriert Gapiński in mehrerem auf Twitter veröffentlichten Videos.