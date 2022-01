Mehrere WhatsApp-Neuerungen kündigen sich an

Darüber hinaus kündigt sich bei WhatsApp auch die Möglichkeit an, wie bei anderen Chat-App längst üblich, direkt auf eine Nachricht zu reagieren. Das Blog WABetaInfo hat bereits im vergangenen Jahr über erste Hinweise diesbezüglich berichtet, mittlerweile deuten neue Einstellungsoptionen in der letzten Beta-Version der App auf die baldige Einführung hin. So lässt sich im Rahmen der Mitteilungseinstellungen konfigurieren , ob man auch eine Nachricht erhalten will, wenn jemand mit Daumen hoch oder dergleichen auf eine gesendete Nachricht reagiert.

Auch bei den deutschen Beta-Testern von WhatsApp zeigt sich mittlerweile die neue Wiedergabefunktion für Sprachnotizen. Ihr müsst während der Wiedergabe von längeren Nachrichten nicht mehr im jeweiligen Chat bleiben, sondern könnt auch in andere Bereiche von WhatsApp wechseln. Der Player für Sprachnotizen wird dabei permanent am oberen Bildschirmrand angehängt.

