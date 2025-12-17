iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 041 Artikel

iOS-Umsetzung im Frühjahr 2026

Taktik-Shooter „Rainbow Six Mobile“ erscheint am 23. Februar
Der Mobilableger des Taktik Shooters Rainbow Six Siege befindet sich seit Jahren in Entwicklung und ist in Polen, Frankreich, Kanada und Latein Amerika bereits vor Längerem in einen Soft Launch gestartet. Wie Entwickler Ubisoft nun bekannt gegeben hat soll am 23. Februar kommenden Jahres endlich die weltweite Veröffentlichung folgen.

In Rainbow Six Siege treten zwei Teams aus jeweils 5 Spielern über mehrere Runden gegeneinander an. Jeweils ein Team übernimmt die Verteidigung, während das andere Team die Rolle der Angreifer übernimmt. Beiden Seiten stehen jeweils eigene Elitekämpfer (Operator) mit individueller Bewaffnung und taktischen Fähigkeiten zur Auswahl um die Zielobjekte zu schützen bzw. den Weg frei zu räumen.

Rainbow Six Siege Mobile Gui

Ursprünglich erschienen die PC- und Konsolenfassungen bereits 2015 und der asymmetrische E-Sports Titel konnte am 1. Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Im Laufe der Jahre haben die PC und Konsolenversionen bereits unzählige Erweiterungen erhalten, sodass mittlerweile 76 spielbare Operator und 26 Karten existieren.

Die Mobilversion startet mit 20 Operator und 6 Karten zuerst einmal etwas überschaubarer. Das ist aber gerade für Neueinsteiger gut, denn die Fülle an Inhalten des Hauptspiels kann Neulinge förmlich erschlagen. Entsprechend handelt es sich bei dem Mobilableger auch um eine Standalone Version ohne Crossplay zwischen Mobile und PC/Konsolen.

  • Spielmodi: Bombenmodus, Bomben-Ansturm, Team-Deathmatch
  • Mehr als 20 verfügbare Operator, inklusive Ash, Mute, Dokkaebi und weitere
  • Ikonische Karten, inklusive Bank, Grenze, Clubhaus, Oregon, Villa, sowie Restaurant und Gipfel – neue Maps exklusiv für die mobile Version
  • Private Spiele, Ranglistenspiele und schnelle Spiele
  • Neue Inhalte zu jeder Season

Da in Rainbow Six neben guter Kenntnis der Karten und Teamabsprache ebenso eine schnelle Reaktionszeit sowie eine hohe Zielgenauigkeit maßgeblich über Sieg oder Niederlage entscheiden, schadet aber auch das nicht. So müsst ihr auf dem Smartphone oder Tablet nicht gegen PC Spieler mit Maus und Tastatur antreten.

17. Dez. 2025 um 13:34 Uhr von Damien


  • genau, einen Taktik-Shooter mit schwitzen Pfoten am iPhone Bildschirm bedienen, klar

