bunq-Statement: Öffentliche Kommentare „höflich entfernt“

Das ging schnell. Ali Niknam, CEO und Gründer von der Mobil-Bank bunq, hat auf die Vorwürfe der Community reagiert, die online vorgetragene Kritik zur neuen Version der bunq-App massenweise kommentarlos gelöscht zu haben.

Zwar geht Niknam nur kurz auf die Löschvorwürfe ein und kommentiert die Eingriffe der Unternehmensmitarbeiter in Diskussionen auf dem Online-Portal reddit.com überhaupt nicht, die Stellungnahme dürfte verärgerten Nutzern jedoch dabei helfen, die derzeitige Situation zu bewerten.

Im Anschluss haben wir die ifun.de vorliegende Stellungnahme von Ali Niknamim Volltext abgedruckt:

Bei bunq stehen stets die Nutzer an erster Stelle. Das war schon immer unsere Position, denn nur so konnten wir unsere Produkte von Anfang an verbessern.

Für uns ist bunq V3 mehr als nur ein Update – es ist ein Quantensprung. Daher ist es wichtiger denn je, dass wir auf die Anregungen unserer Nutzer hören, bevor wir größere Änderungen vornehmen. Jedes Feedback willkommen ist – und unsere Community lässt uns nicht im Stich. Für bunq V3 haben wir eine Beta-Phase gestartet, an dem Nutzer teilnehmen und ihre Erkenntnisse direkt mit uns teilen können, was sie auch laut und deutlich getan haben.

Wir baten um Feedback per E-Mail und speziellem Formular, damit wir sicherstellen können, dass jede Wortmeldung überprüft und berücksichtigt wird. Wir haben einige ausgezeichnete Rückmeldungen erhalten, die wir gerade umsetzen. Wir möchten, dass das Release von V3 ein besonderer Moment für unsere Nutzer wird. Daher: Als einige Kommentare öffentlich geteilt wurden, haben wir diese zur Evaluation aufgenommen, aber auch höflich aus öffentlichen Foren entfernt.

Es liegt uns am Herzen, dass sich alle Nutzer wohl fühlen, wenn sie ihre Meinung in unserem Forum veröffentlichen. Das bedeutet leider auch, dass wir manchmal die (wiederholten) Kommentare bestimmter Personen moderieren müssen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sie für immer weg sind – ganz im Gegenteil! Hinter den Kulissen arbeiten wir hart, um die verblüffenden Ideen unserer Nutzer umsetzen. Wir können den Moment kaum erwarten, wenn jeder das brandneue bunq V3 sieht. Das wird in den kommenden Wochen der Fall sein.