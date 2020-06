radio.de: iPhone-App erhält CarPlay-Ausgabe

radio.de zählt zu den hierzulande bekanntesten Online-Radio-Apps – entsprechend nachgefragt was die CarPlay-Integration. Diese ist in der aktuellen Version der offiziellen radio.de-App nun endlich umgesetzt und gestattet den Zugriff auf Katalog und Stationen-Favoriten, ohne das iPhone dazu im Fahrzeug in die Hand nehmen zu müssen.

radio.de macht damit mehr als 30.000 Radiosender und über 900.000 Podcasts auch über Apple CarPlay kompatible Autoradios verfügbar. Über die Standortdaten werden auf Wunsch aber auch lokale Sender angezeigt, so dass aktuelle Verkehrsmeldungen und regionale Nachrichten immer nur einen Klick entfernt sind.

Neben der großen Senderauswahl fokussiert sich radio.de inzwischen auch auf die Auslieferung von Podcast-Episoden und zeigt hier die zuletzt gehörten Podcasts und Episoden an, so dass einzelne Episoden direkt über das Autoradio an der richtigen Stelle fortgesetzt werden können.

Bernhard Bahners, Geschäftsführer vom radio.net kommentiert:

Im Auto ist das gesprochene Wort nach wie vor das beste Medium. Podcasts und Radiosender sind die perfekten Begleiter für diese Nutzungsszenario. Mit der Apple CarPlay Integration ermöglichen wir eine noch größere Auswahl an Inhalten, die man mit einer einfachen und sicheren Bedienung auch in der Fahrsituation nutzen kann. Mit unserem Service verbinden wir die ganze Audiovielfalt in einer übersichtlichen App. Neben den klassischen Sendern, die man so unabhängig von UKW- Frequenzen und Sendegebieten nutzen kann, gibt es eine große Auswahl an speziellen Musikstreams und Podcasts die jedes Interessengebiet beleuchten. Und mit dem neuen Nachrichtenformat ‘RND-Update’ bieten wir gemeinsam mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland Nachrichten mit einem Klick. Der Podcast liefert immer die aktuellsten Meldungen aus Deutschland und der Welt in 120 Sekunden und sorgt für den schnellen Nachrichtenüberblick-on-Demand. Mit diesem vielseitigen Audioangebot kann man jeden Stau verkürzen.