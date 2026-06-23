Seit ein paar Wochen bietet Anker mit dem Soundcore Space 2 eine überarbeitete Version seines Over-Ear-Kopfhörers an. Mit einem aktuellen Preis von 109 Euro richtet sich der Kopfhörer an Nutzer, die einen komfortablen Over-Ear-Hörer mit aktiver Geräuschunterdrückung suchen, ohne dafür gleich mehrere Hundert Euro auf den Tisch zu legen.

Der Soundcore Space 2 ist in den Farben Schwarz, Cremeweiß und Salbeigrün erhältlich. Die Ohrmuscheln und der Kopfbügel sind so gepolstert, dass sich der Kopfhörer auch über längere Zeit komfortabel tragen lässt.. Die maximale Akkulaufzeit der neuen Version wird von Anker mit bis zu 70 Stunden angegeben. Mit aktivierter ANC-Funktion ist laut Herstellerangaben nach maximal 50 Stunden Schluss. Zudem lässt sich der Kopfhörer innerhalb weniger Minuten so weit aufladen, dass mehrere weitere Stunden Nutzung möglich sind.

Bedienung per Tasten und App

Grundlegende Bedienelemente finden sich links und rechts an den Ohrmuscheln. Hier lässt sich der Hörer ein- oder ausschalten, die Lautstärke oder den ANC-Modus ändern und die Wiedergabe steuern. Erweiterte Optionen finden sich in der zugehörigen App.

Alternativ zum Standardmodus stehen ANC und bei Bedarf ein Transparenzmodus zur Verfügung. Der ANC-Modus wird zusätzlich durch die ohrumschließende Bauweise unterstützt und dämpft Außengeräusche deutlich ab. Man wird dabei nicht vollständig von der Außenwelt abgeschottet, was aus unserer Sicht von Vorteil ist. Beim entspannten Reisen oder – wie hier aktuell – dem Arbeiten neben einem lauten Klimagerät hat sich der Kopfhörer im Praxiseinsatz bislang gut bewährt.

EQ und optionale Trageerkennung

Auch klanglich hinterlässt der Kopfhörer einen guten Eindruck. Die EQ-Einstellung „Soundcore Signature Sound“ hat sich bei uns als Standard etabliert. Optional stehen neben manuellen EQ-Optionen weitere Voreinstellungen beispielsweise für mehr Bässe, verschiedene Musikstile, 3D-Audio oder Sprache zur Verfügung.

Über die Soundcore-App lässt sich auch eine Tragerkennung aktivieren. Die Wiedergabe auf dem iPhone wird dann pausiert, wenn man den Kopfhörer abnimmt und nach dem Aufsetzen automatisch fortgesetzt. Das funktioniert bei uns prima, ohne dass wir von der Möglichkeit Gebrauch machen mussten, die Tragesensoren zu kalibrieren. Weitere Funktionen sind hier ein „Nickerchenmodus“, in dem der Kopfhörer weißes Rauschen abspielt und ein Ausschalttimer.

Regulär liegt der Preis für den Soundcore Space 2 bei 129 Euro. Um den Sonderpreis über die Webseite des Herstellers zu erhalten, muss man den dort angezeigten Rabattcode aktivieren. Bei Amazon ist der Preis derzeit standardmäßig auf 109 Euro reduziert.