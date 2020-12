Apple Watch: eSIMs von Drillisch bzw. Handyvertrag.de funktionieren wieder

Bereits im November konnten wir darüber berichten, dass 1&1 hierzulande jetzt als vierter offizieller Anbieter für die Apple Watch auftritt. Seither verkauft der Provider nicht nur die Apple-Uhr, sondern hat dazu passend auch mit der Apple Watch funktionierende eSIMs im Angebot. Jetzt lassen sich offenbar auch Mobilfunkverträge weiterer Marken der Unternehmensgruppe 1&1-Drillisch mit der Apple Watch nutzen. Zumindest im Zusammenhang mit Handyvertrag.de liegen uns erste bestätigende Lesermeldungen vor.

In der der Watch App auf dem iPhone öffnet sich nach dem Druck auf den Button "Mobilfunk konfigurieren" ein Login-Dialog direkt von Drillisch, über den man sich mit den Daten für den persönlichen Servicebereich anmelden kann. Anschließend besteht die Möglichkeit entweder eine neue eSIM für die Watch zu bestellen oder ggfs. eine vorhandene MultiCard umzuwandeln. Die manuelle Konfiguration über das Scannen eines zuvor separat bestellten QR-Codes entfällt damit.

Die Funktionserweiterung dürfte für zahlreiche Apple-Nutzer ein kleines Weihnachtsgeschenk sein. Zwar war dies in der Vergangenheit schon mal möglich, doch hat Apple diese Nutzungsvariante im Sommer im Rahmen einer Software-Aktualisierung unterbunden. In der Folge ließen sich nur noch die SIM-Karten von offiziellen Apple-Partnern in der Uhr betreiben. Apple hatte sich dabei offenbar auf die seit jeher existierende, aber lange Zeit nicht umgesetzte Regel besonnen, dass der Mobilfunkanbieter beim iPhone und der Apple Watch identisch sein und zudem von Apple unterstützt werden muss. Auf der offiziellen Liste der mit der Apple Watch kompatiblen Mobilfunkanbieter finden sich derzeit Telekom, Vodafone, O2 und seit kurzem eben auch 1&1.

Apple-Vorgaben nach dem Motto „Alle Klarheiten beseitigt“

Eine offizielle Kommunikation zu den Änderungen liegt uns nicht vor. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Erweiterung nicht nur die eSIMs von Handyvertrag.de, sondern auch andere seit Sommer blockierte Anbieter wie WinSim betrifft.

Apples Konzept mit Blick auf die eSIM-Optionen im Zusammenhang mit der Apple Watch ist etwas undurchsichtig. So gibt es auch im Zusammenhang mit der Familienkonfiguration der Apple Watch relevante Einschränkungen. Apple zufolge lässt sich diese Option in Deutschland derzeit nur mit eSIMs von der Telekom und Truphone nutzen. Die Telekom ist dabei der einzige Anbieter, der die Familienkonfiguration offiziell für iPhone und die Apple Watch unterstützt. Truphone wird als ergänzende eSIM-Option für Besitzer einer Apple Watch gelistet, deren Mobilfunkanbieter die Familien­konfiguration selbst nicht unterstützt.