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Vom Spezialzubehör zum Massenprodukt

AirTag mit 10 Jahren Laufzeit: Langzeitgehäuse für unter 10 Euro verfügbar
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Als die ersten Langzeitgehäuse für Apples AirTag auf den Markt kamen, waren diese vor allem mit dem Namen ElevationLab verbunden. Das Konzept war damals ungewöhnlich: Statt der üblichen CR2032 Knopfzelle versorgen zwei AA Batterien den Tracker mit Strom und sollen so eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren ermöglichen. Wir hatten die Lösung Ende 2024 erstmals vorgestellt.

Airtag 10 Jahre Square

Inzwischen hat sich daraus ein eigener Zubehörmarkt entwickelt. Während das ursprüngliche Markenprodukt vergleichsweise teuer war und zeitweise nur eingeschränkt nach Deutschland geliefert wurde, bieten mittlerweile zahlreiche Hersteller nahezu identische Gehäuse an. Einzelne Modelle sind bereits für rund 13 Euro erhältlich. Im Doppelpack gibt es die Cases teilweise für weniger als 10 Euro.

Bekannte Technik mit mehr Möglichkeiten

Am technischen Prinzip hat sich nichts geändert. Der AirTag wird geöffnet und die originale Knopfzelle entfernt. Anschließend wird der Tracker über eine Kontaktplatte mit zwei AA Batterien verbunden, die in einem deutlich größeren Gehäuse untergebracht sind. Die größere Energiereserve soll je nach Nutzung eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren ermöglichen.

Die aktuellen Modelle unterscheiden sich vor allem bei der Ausstattung. Viele Gehäuse verfügen zusätzlich über Magnete, Befestigungsösen oder selbstklebende Pads. Dadurch lassen sie sich beispielsweise an Fahrzeugen, Werkzeugkisten, Fahrrädern oder Gepäckstücken anbringen. Auch für Haustierhalsbänder werden entsprechende Varianten angeboten. Verschraubte Gehäuse mit Dichtungen sollen den Tracker zudem gegen Wasser und Staub schützen.

Auch mit AirTag 2 kompatibel

Bereits Anfang des Jahres hatten wir darauf hingewiesen, dass diese Zubehörklasse auch mit der zweiten AirTag Generation kompatibel bleibt, weil Apple die Bauform des Trackers unverändert gelassen hat.
10 Jahre Airtag Zusammenbau

Für Schlüssel oder Geldbörsen eignen sich die Gehäuse wegen ihrer Größe weiterhin kaum. Interessant sind sie vor allem dort, wo der AirTag über Jahre möglichst wartungsfrei arbeiten soll und ein regelmäßiger Batteriewechsel nur schwer möglich oder schlicht unpraktisch wäre. Gerade in diesem Einsatzbereich dürfte die inzwischen deutlich größere Auswahl und der spürbar gesunkene Preis die Langzeitgehäuse für viele Nutzer attraktiver machen.

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07. Juli 2026 um 08:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Da kann man nur hoffen, dass die Batterien nicht vorher auslaufen – passiert leider häufig nach ein paar Jahren…

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  • Hab so ein Ding versteckt am Lastenrad eingebaut. Aber mit Energizer Ultimate Lithium, damit auch eine maximal lange Lebensdauer gegeben ist. Funktioniert seit einem Jahr sehr gut. Hoffe mal, dass es die nächsten Jahre auch so klappt.

    Ja, ist kein Diebstahl-Schutz, aber wenn man es schnell merkt, dass das Rad weg sein sollte, dann hat man vielleicht noch ne Chance es zurück zu bekommen.

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  • Ist ne tolle Sache. Ich habe mir so einen vor längerer Zeit gekauft und ihn im Auto befestigt. So muss ich nicht mehr so oft die Batterie wechseln und kann ihn gut versteckt belassen wo er ist.

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  • Wie funktioniert es eigentlich mit AA-Akkus und gehen auch andere Tracker, die die gleiche Größe wie die AirTags haben?

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  • Wenn da noch ein Fach für den Original Deckel mit drin wäre, gäbe es 5 Sterne, so verliert man diesen nur

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