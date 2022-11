Amazon: Die 6 besten Black-Friday-Deals für iPhone-Nutzer

Für 179 Euro in den Markt gestartet, ist der Outdoor-Lautsprecher Soundcore Motion Boom Plus mit integriertem Trageband heute 50 Euro billiger und damit so günstig wie noch nie zu haben. Wir haben den robusten Lautsprecher mit App-Anbindung hier besprochen .

Zusätzlich noch einen Amazon-Gutschein über 10 Euro mitzunehmen ist in Zeiten, in denen Apple die sonstigen Guthaben-Rabatte komplett eingestellt hat, eine nette Kirsche auf dem Kuchen.

Wer in Apples Ökosystem unterwegs ist, der zahlt für die Services, Apps, Stremaing-Dienste und Speicherangebote Apples ohnehin kontinuierlich, kann das Guthaben im eigenen Account also definitiv brauchen.

