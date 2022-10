Football Manager 2023 Touch ab nächster Woche bei Apple Arcade

Genau genommen kommt die Management-Simulation am Dienstag in unterschiedlichen Versionen. Im Rahmen von Apples Spiele-Abo Apple Arcade erhalten Nutzer Zugriff auf die wohl vor allem für Mobilgeräte optimierte Variante Football Manager 2023 Touch , die sich neben iPhone und iPad aber auch auf dem Mac und Apple TV nutzen lassen wird.

In der kommenden Woche steht die Veröffentlichung von Football Manager 2023 auf dem Plan. Die neue Version des Spiels startet am 8. November den Entwicklern zufolge auf mehr Plattformen als je zuvor, darunter Versionen für die PlayStation 5 und Apple Arcade.

