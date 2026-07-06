Bosch erweitert eBike Flow App: Individueller Boost und KI-Assistent

Bosch verteilt mit Version 1.36.5 ein weiteres Update für die eBike Flow App und das smarte E Bike System. Im Mittelpunkt stehen neue Einstellmöglichkeiten für den sogenannten Extended Boost, eine direktere Reaktion des Motors, Verbesserungen für automatische Schaltungen sowie ein KI gestützter Assistent für Fragen rund um das Bosch System.

Die regelmäßigen Funktionsupdates gehören inzwischen zum festen Bestandteil der Bosch Strategie. In den vergangenen Jahren hat der Hersteller unter anderem eine KI gestützte Reichweitenplanung eingeführt, die den gewünschten Akkustand am Ziel berücksichtigt. Später folgten Funktionen wie die Anpassung der Motorleistung per App, das Teilen eines Fahrrads mit mehreren Nutzern sowie zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Battery Lock und die Kennzeichnung gestohlener Fahrräder. Erst vor wenigen Wochen hat Bosch zudem sein Hardwareangebot mit einem eigenen Nabenmotor und dem neuen Intuvia 200 erweitert.

Mit dem aktuellen Update können Fahrer den Extended Boost erstmals selbst anpassen. Die Funktion unterstützt das Fahrrad nach einem kräftigen Pedalimpuls noch für eine kurze Strecke. Das erleichtert das Überfahren von Wurzeln, Steinen, Stufen oder Bordsteinen. Über einen Schieberegler in der eBike Flow App lässt sich die Stärke des Nachschubs für jeden Fahrmodus getrennt festlegen. Die Unterstützung kann vollständig deaktiviert oder auf bis zu zwei Meter Nachlauf eingestellt werden. Die Funktion steht allerdings nur für ausgewählte Bosch Antriebseinheiten zur Verfügung.

Direktes Ansprechverhalten und fixer Gangwechsel

Ebenfalls neu ist eine Optimierung des Antriebs. Bosch reduziert die Verzögerung zwischen Pedalbewegung und Motorunterstützung, indem der Antriebsstrang softwareseitig leicht vorgespannt wird. Dadurch reagiert das E-Bike insbesondere beim Anfahren oder in technisch anspruchsvollen Fahrsituationen direkter. Die Funktion ist zunächst für aktuelle Performance Line CX Antriebe vorgesehen und standardmäßig aktiviert. Laut Bosch soll sie sich mit einem späteren Update auch manuell ein- oder ausschalten lassen.

Neu hinzu kommt außerdem ein KI basierter Assistent innerhalb der eBike Flow App. Nutzer können Fragen zu Komponenten, Einstellungen oder Funktionen direkt in der App stellen. Die Antworten basieren auf den Inhalten des Bosch Help Centers, den Bedienungsanleitungen und der Herstellerwebsite. Bosch startet den Dienst zunächst als Beta und verweist bei Unsicherheiten weiterhin auf die offiziellen Handbücher.

Auch die eShift-Funktion wird erweitert. Bei kompatiblen Automatikschaltungen von Rohloff und Shimano kann das System künftig mehrere Gänge auf einmal wechseln. Dadurch reagiert das Fahrrad schneller auf Tempowechsel und erreicht zügiger die passende Übersetzung.