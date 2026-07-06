iPhone Air 2: 2027 mit Dualkamera und überarbeiteter Face ID

Rund um das Wochenende sind neue Hinweise auf das für 2027 erwartete iPhone Air 2 aufgetaucht. Zum einen hat der YouTuber Jon Prosser ein neues Video mit angeblichen Details zur zweiten Generation des besonders schlanken iPhones veröffentlicht.

Prosser sorgt seit Jahren mit Vorabinformationen zu Apple-Produkten für Aufmerksamkeit. Zuletzt geriet er allerdings auch in die Schlagzeilen, nachdem Apple ihm im Zusammenhang mit der Veröffentlichung interner Informationen zu iOS 26 vorgeworfen hatte, auf vertrauliche Entwicklungssoftware zugegriffen zu haben. Das Verfahren ist weiterhin anhängig.

Zum anderen zeigt das in der Vergangenheit mehrfach durch zutreffende Vorabinformationen aufgefallene X-Konto MajinBuOfficial neue Rendergrafiken des Geräts. Bereits im vergangenen Jahr spielte der Account eine wichtige Rolle bei den ersten Hinweisen auf das ungewöhnliche Kameradesign des iPhone 17.

Die aktuellen Renderings greifen ein Design auf, das sich bereits seit Monaten abzeichnet. Der breite Kamerabereich auf der Rückseite bleibt erhalten. Anders als beim aktuellen iPhone Air soll dort künftig jedoch Platz für zwei Kameras sein. Zu sehen sind eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 48 Megapixeln. Damit würde Apple einen der größten Kritikpunkte des ersten Modells adressieren.

Kompakteres Face ID soll Platz schaffen

Prosser nennt in seinem Video auch mögliche technische Hintergründe. Demnach soll Apple das Face ID System kompakter gestalten, um im unverändert dünnen Gehäuse ausreichend Platz für eine zweite Kamera zu schaffen. Das äußere Erscheinungsbild des Geräts soll dabei weitgehend erhalten bleiben.

Bereits im Juni hatte Bloomberg berichtet, dass Apple genau an diesen beiden Punkten arbeite. Neben einer zusätzlichen Ultraweitwinkelkamera soll auch die Akkulaufzeit verbessert werden. Die jetzt veröffentlichten Informationen fügen sich damit in die bereits bekannten Erwartungen ein.

Als Prozessor bringt Prosser einen neuen A20-Chip mit Verbesserungen bei Energieverbrauch und Akkulaufzeit ins Gespräch. Darüber hinaus spricht Prosser von einem Titangehäuse und einer leicht angepassten Farbpalette. An die Stelle des bisherigen Hellblaus könnte ein Lavendelton treten.

Auch die erwartete Umstellung von Apples Veröffentlichungsrhythmus greift Prosser auf. Demnach sollen die Pro-Modelle und das faltbare iPhone Ultra im Herbst 2026 erscheinen, während das iPhone 18 und das iPhone Air 2 erst im Frühjahr 2027 folgen würden.