Schlankes iPhone soll mehr Kamera bieten
iPhone Air 2: 2027 mit Dualkamera und überarbeiteter Face ID
Rund um das Wochenende sind neue Hinweise auf das für 2027 erwartete iPhone Air 2 aufgetaucht. Zum einen hat der YouTuber Jon Prosser ein neues Video mit angeblichen Details zur zweiten Generation des besonders schlanken iPhones veröffentlicht.
Prosser sorgt seit Jahren mit Vorabinformationen zu Apple-Produkten für Aufmerksamkeit. Zuletzt geriet er allerdings auch in die Schlagzeilen, nachdem Apple ihm im Zusammenhang mit der Veröffentlichung interner Informationen zu iOS 26 vorgeworfen hatte, auf vertrauliche Entwicklungssoftware zugegriffen zu haben. Das Verfahren ist weiterhin anhängig.
Zum anderen zeigt das in der Vergangenheit mehrfach durch zutreffende Vorabinformationen aufgefallene X-Konto MajinBuOfficial neue Rendergrafiken des Geräts. Bereits im vergangenen Jahr spielte der Account eine wichtige Rolle bei den ersten Hinweisen auf das ungewöhnliche Kameradesign des iPhone 17.
Die aktuellen Renderings greifen ein Design auf, das sich bereits seit Monaten abzeichnet. Der breite Kamerabereich auf der Rückseite bleibt erhalten. Anders als beim aktuellen iPhone Air soll dort künftig jedoch Platz für zwei Kameras sein. Zu sehen sind eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 48 Megapixeln. Damit würde Apple einen der größten Kritikpunkte des ersten Modells adressieren.
Kompakteres Face ID soll Platz schaffen
Prosser nennt in seinem Video auch mögliche technische Hintergründe. Demnach soll Apple das Face ID System kompakter gestalten, um im unverändert dünnen Gehäuse ausreichend Platz für eine zweite Kamera zu schaffen. Das äußere Erscheinungsbild des Geräts soll dabei weitgehend erhalten bleiben.
Bereits im Juni hatte Bloomberg berichtet, dass Apple genau an diesen beiden Punkten arbeite. Neben einer zusätzlichen Ultraweitwinkelkamera soll auch die Akkulaufzeit verbessert werden. Die jetzt veröffentlichten Informationen fügen sich damit in die bereits bekannten Erwartungen ein.
Als Prozessor bringt Prosser einen neuen A20-Chip mit Verbesserungen bei Energieverbrauch und Akkulaufzeit ins Gespräch. Darüber hinaus spricht Prosser von einem Titangehäuse und einer leicht angepassten Farbpalette. An die Stelle des bisherigen Hellblaus könnte ein Lavendelton treten.
Auch die erwartete Umstellung von Apples Veröffentlichungsrhythmus greift Prosser auf. Demnach sollen die Pro-Modelle und das faltbare iPhone Ultra im Herbst 2026 erscheinen, während das iPhone 18 und das iPhone Air 2 erst im Frühjahr 2027 folgen würden.
Meiner Meinung nach das viel interessantere Gerät als das Klapphandy. (wer hat Bock, andauernd auf und zu zuklappen?)
Bin gespannt
Dass das Klapp-iPhone ein Außen-Display haben soll, mit dem das nötigste funktioniert und du nur aufklappst, wenn du die große Fläche benötigst, hast du schon mitbekommen?
Ansonsten teile ich deine Meinung, das Air 2 ist auch für mich das interessantere Gerät.
Zwei Personen im Bekanntenkreis hatten ein Klapphandy – und haben es nach wenigen Monaten unabhängig voneinander zurück gegeben. Das Grundproblem: wer sein Handy oft nutzt (Durchschnitt 78 mal täglich), muss ständig auf- und zuklappen und das nervt unfassbar. Hüllen machen die Geräte zudem zu dicken Brocken, der die Hosentasche ausbeult. Schön ist das nicht.
1+++
Die Einzelbeispiele haben keine Aussagekraft. Habe 2 Bekannte, die seit über 5 Jahren Klapphandys nutzen und nie wieder ein normales Handy nutzen würden.
Wie gibt man das nach wenigen Monaten wieder zurück? Den Händler würde ich gerne kenne. Haha
Zumal man ein Klapphandy nicht immer auf und zu machen muss. Hat doch aussen ein Display und kann es auch ohne zu klappen nutzen.
Schade, ich fand gerade charmant, dass es nur eine Kamera hatte.
Warum? Weil eine Kamera deutlich schlechter ist als zwei? Wenn es sonst keine Nachteile hat, sind zwei Kameras immer besser als eine. Das sehe ich bei allen Bildern, die in der Familie mit iPhones mit nur einer Kamera gemacht werden. Manche sind deutlich schlechter, als die von einem Pro mit drei Linsen.
Ja das stimmt schon aber du kannst doch kein Opel Corsa mit 75 PS und einen Mercedes AMG mit 500 PS vergleichen (1 Kamera gegen 3 Kameras) is ja klar dass, das Pro bessere Bilder macht. Die Leute die sich das Air kaufen, wissen woraus sie sich einlassen (ich gehöre dazu) ich habe überhaupt Lein Problem mit der Kamera. Ich komme mit einer Linse super zurecht. Aber ich habe definitiv auch nichts dagegen wenn das nächste Air dann 2 Linsen hat. Für mich ist es egal ob 1 oder 2 oder irgendwann dann 3,4,5 oder 6. ich lege null Wert auf die Kamera ;)
Ich finde, dass die Kamera das kleinste Übel bei iPhone Air ist. Auch nicht der Mono Lautsprecher.
Die Thermik ist das größte Problem. Es wird zu schnell heiß und drosselt alles runter. Display, Prozessor und Ladegeschwindigkeit leiden immens darunter. Speziell im Sommer merkt man es ganz extrem.
Mit der Hauptkamera bin ich voll zufrieden. Auch die Lautsprecher jucken mich nicht.
Das Problem habe ich noch nicht bemerkt. Mein Air drosselt nicht schneller oder weniger schnell als mein iPhone 15 Pro Max. Für mich ist die Kamera das einzige Manko des Air. Daher habe ich mein altes noch immer im Einsatz, sobald ich unterwegs bin und weiß, dass ich ein paar Bilder machen werde. Lautsprecher sind mir ebenfalls egal, habe meine iPhones ausschließlich lautlos, Musik und Videos eh nur über Kopfhörer.
Für mich ist gerade der Lautsprecher das Problem. Der Akku ist auch zu schwach. Mit der Kameras bin ich zufrieden.
Das Air fliegt definitiv bei mir raus.
Seh ich genau so. Mein Air wird auch überhaupt nicht heiß. Als es so extrem heiß draußen war wurde etwas wärmer. Da wurde meiner Frau ihr 16 pro dagegen extrem heiß. Performance alles top beim Air.
So unterschiedlich können die Anforderungen sein: Für mich sind Kamera, Monolautsprecher und USB 2.0 die no-go-Faktoren, die Wärmeentwicklung hingegen gar kein Problem, da ich nicht spiele.
Das iPhone 15 und 16 Pro Max sind auch kein Vergleich zum 17 Pro Max, dass ich aktuell als Firmen Smartphone benutze.
Mit Vapor Chamber regelt das 17 Pro Max so gut wie nie runter.
Das 15 und 16 Pro Max hatten mit den Prozessoren und dem Titan Rahmen ebenfalls Thermische Probleme.
Das Air regelt deutlich schneller runter als das 15 und 16 Pro Max.
Bei meinem auch kein Thema. Bleibt eigentlich recht lange gut zu bedienen.
Für mich der einzige Punkt den ich vermisse ist der Weitwinkel; Makro Modus der Kamera.
Ansonsten das beste iPhone ever für mich.
Hoffentlich bleibt die Fangemeinde überschaubar und somit die Preise attraktiv. Ich hätte mit dir 2. Kamera über die Mitte gespiegelt gewünscht, dann würde es nicht so kippeln. Erstmals mit IPhone Versicherung und ohne Hülle, es ist einfach so schön.
Mit der Versicherung und ohne Hülle bin ich auch dabei . Eine Hülle währe hier fast eine Schande . Meiner Frau hab ich aber eine ran gemacht weil das Telefon im der Handtasche hin und her fliegt Das muss aber jeder selber wissen . Hätte zwar bald eine Vertragsverlängerung aber werde auf das Air 2 warten oder ohne Handy verlängern und es mir dann so kaufen. So oder so mag ich das Air .
Ich! Vor allem auf dem Schulhof.
Lauterer Lautsprecher wäre mir lieber- dafür Kamera- Taste weg.
Weitwinkel nutze ich wenig. Das Teleobjektiv wäre spannend.
+1
Mein persönliches K.O. -Kriterium wäre erreicht, wenn das Air 2 keinen DP-Alt Modus hätte
(Display Alt Mode =
ermöglicht es bestimmten USB-C-Anschlüssen, native DisplayPort-Videosignale, Daten und Strom über ein einzelnes Kabel zu übertragen)
Mein iPhone 15 Pro hat einen Displayschaden und musste mir notgedrungen ein neues holen. Hab das Air ausprobiert und es nicht bereut. Sehr leicht, gut ausbalanciert und ein echter Hingucker.
Ich tendiere auch dahin! Auf Einiges der großen Modelle kann ich getrost verzichten. Man sollte einfach einmal überlegen, welches Phone das Optimale für den dayli-use Faktor ist. Nicht gleich „nach den Sternen greifen“, wenn man sie gar nicht benötigt…
Ich liebe tatsächlich mein iPhone Air aber bei JEDER Nutzungen wird es heiss und das Display dunkelt sich ab. Nicht manchmal sondern immer.
Also ich hätte lieber einen vernünftigen Lautsprecher. Die eine Kamera ist vollkommen ausreichend für mich genauso wie die Akkulaufzeit, die beim Air1 bereits über der Laufzeit vom iPhone 15 Pro liegt. Somit ist das meckern einiger über den Akku mehr als seltsam und nur im direkten Vergleich zum 17 pro Max erklärbar.
Ein richtiges Kaufargument für ein Air2 wäre es wenn Apple mit einer Teleskop-Objektiv Technik die Bautiefe der Kamera verringern würde, damit es gleichmäßig dünner werden würde und den ätzenden Riesenbuckel abschaffen würde…
Ernstgemeinte Frage, wozu braucht man ein guten Lautsprecher wenn man Kopfhörer hat??
Wenn man frühere Generationen im Hinblick auf die optische und haptische Qualitätsanmutung mit den Modellen 17 und jetzt auch dem hier gezeigten Air 2 vergleicht….oh je. Bitte nicht mit persönlichem Geschmack verwechseln. Man darf die Geräte schön finden.
Objektiv sind diese aus Tiefziehblech-Geräte aber um einiges billiger und vergleicht man den Fertigungsaufwand mit z.Z. dem 14 Pro. mit Edelstahlrahmen, Glasrückseite etc…….wäre das allenfalls zu tolerieren, wenn die Preise mindestens halbiert worden wären.
Ich wechsele auch zum Air aber noch habe ich das 16 Pro Max und das soll insgesamt auch 5 Jahre halten. Beim Sir würde ich mir noch eine größere Version wünschen. Finde mein Max so gerade noch okay aber 0,75 – 1 Zoll mehr wäre fantastisch.