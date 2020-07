FYEO: Schicker Podcast-Player aus ProSieben-Produktion

ProSiebenSat.1 produziert neben TV auch Audioinhalte. Die von der Sendergruppe angebotene App FYEO will vorrangig natürlich über ihre Premium-Inhalte Einnahmen generieren. Ganz nebenbei ist aber auch ein bemerkenswert schicker Podcast-Player dabei rausgekommen.

FYEO steht für „For Your Ears Only“ und versammelt Hörspiele und Podcasts gleichermaßen. Für die Nutzung ist keine Anmeldung erforderlich, erst wenn ihr die einen Teil des FYEO-Angebots ausmachenden Premium-Inhalte nutzen wollt, müsst ihr das zum Preis von 4,99 Euro angebotenen Abo abschließen.

Dies mal beiseite, ist die FYEO-App durchaus einen Blick wert. Die Anwendung bietet zum einen eine Auswahl von exklusiv für FYEO produzierte „Originals-Inhalte“. Zudem habt ihr aber auch einen eleganten und nicht überladenen Podcast-Player in der Hand. Ihr könnt bei der Auswahl des zu Hörenden auf die Empfehlungen der FYEO-Redaktion zugreifen, euch an den in der App angezeigten Charts orientieren oder gezielt nach Podcasts suchen.

FYEO hält einen persönlichen Podcast-Bereich bereit. Hier findet sich eine Merkliste sowie eine Übersicht der abonnierten Podcasts ebenso wie die Möglichkeit, einzelnen Folgen zur Offline-Wiedergabe herunterzuladen. Für die Wiedergabe finden sich die Standard-Bedienelemente vergleichbarer Apps, also das kurze Vor- und Zurückspringen und ein Schlafmodus. Auch die Möglichkeit zur AirPlay-Wiedergabe auf kompatiblen Geräten ist integriert.

Als „Convenience-Podcast-Player“ uns ist FYEO auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Über die gelegentlich und dezent eingeblendeten Hinweise auf die Premium-Option können wir locker hinwegsehen. Das ist minimal störend. Werbebanner sind uns während der Test-Nutzung über rund eine Stunde hinweg gar nicht untergekommen.