„Blutzahl“: Aktuelles Hörbuch-Geschenk von Apple

Wenn ihr euch für Hörbücher begeistern könnt, habt ihr vielleicht an dem aktuell kostenlos angebotenen Titel „Blutzahl“ eure Freude. Apple verschenkt das Hörbuch im Rahmen einer Werbeaktion für die in Norwegen spielende Thrillerreihe des Autoren-Duos Thomas Enger und Jørn Lier Horst.

Bei „Blutzahl“ handelt es sich um den in Oslo handelnden Auftaktroman zu einer Krimiserie um den mit der Journalistin Emma Ramm gemeinsam ermittelnden Kommissar Alexander Blix. Das insgesamt beinahe elf Stunden lange Hörbuch wird von Dietmar Wunder gelesen und von Random House Audio verlegt.

An dem Tag, als die Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere ihres Buches »Ewige Erste« erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst die Promi-Reporterin Emma Ramm, Nordstrøm zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernats für Gewaltverbrechen ist der nächste, der eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird … Was Emma und Alexander noch nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden.

Kommt ein Hörbuch-Abo von Apple?

Bei diesem Thema fällt uns dann auch wieder die noch erwartete Hörbuch-App von Apple ein. Noch immer ist nicht klar, wie es mit diesem Genre aus Apple-Sicht weitergehen soll. Anders als beispielsweise bei Deezer oder Spotify können Abonnenten von Apple Music nicht mehr auf Hörbücher zugreifen, sondern müssen sich mit einer begrenzten Auswahl an Hörspielen zufriedengeben. Apple hat vor gut einem Jahr sämtliche zuvor im Rahmen eines Abonnements über Apple Music verfügbaren Hörbücher aus dem Angebot genommen, ohne diese Entscheidung weiter zu begründen.

Es wird zumindest vermutet, dass die Aktion mit Plänen Apples dahingehend zusammenhängt, den Zugriff auf Hörbücher in vollem Umfang kommerziell zu vermarkten. Bereits jetzt bietet Apple über seine Bücher-App ja auch kostenpflichtige Hörbücher an und es würde nicht wundern, wenn der komplette Bereich künftig in ein separates Service-Angebot aufgenommen wird.

Eine ähnliche Vorgehensweise hat Apple ja auch für klassische Musik angekündigt. Hier sollte bereits im vergangenen Jahr eine eigenständige App erscheinen, Apple hat dieser Ankündigung bislang aber keine Taten folgen lassen.