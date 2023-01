„Ein iPod, ein Telefon und ein Internet-Gerät“

Wenn wir eben Steve Ballmer im Video hatten, darf am heutigen 9. Januar auch Steve Jobs nicht fehlen. Vor genau 16 Jahren hat der Apple-Gründer und langjährige Chef des Unternehmens das iPhone vorgestellt.

Die Ankündigung des ersten iPhone erfolgte 2007 im Rahmen der damals noch jedes Jahr Anfang Januar in San Francisco abgehaltenen Apple-Messe Macworld und wurde vom einstigen Apple-Chef mit den Worten eingeleitet, „auf diesen Tag habe ich zweieinhalb Jahre lang gewartet“.

Im unten eingebetteten Video könnt ihr die entscheidenden 14 Minuten der Veranstaltung nochmal sehen. Steve Jobs sorgte damals für tosenden Applaus, als das Publikum nach und nach realisierte, dass es sich bei von ihm angekündigten Geräten – einem iPod mit Touch-Bedienung, einem revolutionären Mobiltelefon und einem bahnbrechenden Internet-Kommunikationsgerät – nicht um drei, sondern um ein einiges Gerät handelt, nämlich das iPhone.

Die iPhone-Ankündigung im Video

Die im Rahmen der Produktankündigung von Steve Jobs abgelegte Voraussage, Apple habe mit dem iPhone das Telefon neu erfunden, hat sich nicht nur zu weiten Teilen bewahrheitet, sondern auch dafür gesorgt, dass in der Mobilfunkbranche kein Stein auf dem anderen blieb. Einstige Marktführer sind mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, dafür spielt Apple längst die erste Geige in diesem Segment.

Wohlgemerkt hatte Apple die Produktkategorie, in der das iPhone seinen Platz gefunden hat, keineswegs neu erfunden. So waren längst Touchscreen-Smartphones mit Windows-Betriebssystemen auf dem Markt, vom Benutzerkomfort und der Funktionsvielfalt jedoch nicht annähernd mit dem iPhone vergleichbar.

Im Januar 2007 angekündigt, kam das erste iPhone dann im darauffolgenden Juni zunächst in den USA und ein paar Monate später im November 2007 auch in Deutschland auf den Markt. Hierzulande wurde die erste Version des iPhone noch exklusiv über die Telekom vertrieben, bevor Apple dann zunächst Partnerschaften mit anderen Providern einging und das iPhone später auch ohne Kopplung an einzelne Anbieter in den Verkauf brachte.