Blöder Name, super Lern-App: Google baut NotebookLM aus

Wenn ihr uns fragt, dann hat sich Google mit der Bezeichnung NotebookLM für die bereits im Mai präsentierte Lern-App keinen Gefallen getan. Richtig eingesetzt ist das KI-Angebot Gold wert, die nichts sagende US-Bezeichnung scheint viele potenzielle Anwender jedoch abzuschrecken. Dabei wird die Gratis-App immer besser.

Audio-Podcasts zur mobilen Nutzung

Ziel der Applikation ist es, umfangreiche Inhalte wie PDFs oder Webseiten verständlich aufzubereiten. Nutzer können Dokumente hochladen, um daraus automatisch generierte Zusammenfassungen, Erklärungen und Antworten zu erhalten. Wirklich empfehlenswert sind die Audio-Zusammenfassungen, die in Form eines natürlichen Dialogs wiedergegeben werden und sich am besten als künstlich erzeugte Podcast-Episode beschreiben lassen.

Über die mobile App lassen sich diese Audio-Inhalte auch offline abspielen. Inhalte können zudem direkt über das Teilen-Menü anderer Anwendungen an NotebookLM übergeben werden, wodurch eine recht flexible Nutzung im Alltag möglich ist.

Ausweitung auf 80 Sprachen

Nun hat Google die Fähigkeiten von NotebookLM erneut erweitert. Neben Audio-Inhalten stehen ab sofort auch Video-Übersichten in mehr als 80 Sprachen bereit. Diese Funktion war zunächst nur in englischer Sprache verfügbar und fasst hochgeladene Inhalte in einem automatisch erstellten Video zusammen. Damit können etwa Studierende längere Vorlesungsaufzeichnungen umfangreiche Präsentationen in kompakter Form nachvollziehen. Auch Lernmaterialien oder Anleitungen lassen sich so in eine visuelle Darstellung überführen.

Gleichzeitig wurden die Audio-Zusammenfassungen aufgewertet. Während diese in vielen Sprachen bislang kürzer und weniger detailliert waren, sollen sie nun denselben Umfang und dieselbe inhaltliche Tiefe wie die englischen Versionen bieten. Die KI verknüpft dabei zentrale Inhalte stärker miteinander und liefert einen umfassenderen Überblick. Nutzer können dennoch weiterhin kurze Varianten erstellen, wenn nur die wichtigsten Eckpunkte benötigt werden.

NotebookLM richtet sich nach Angaben von Google vor allem an Studierende, Berufstätige und Personen, die regelmäßig mit großen Informationsmengen umgehen müssen. Die App steht kostenlos im App Store zur Verfügung.