NotebookLM: Google erweitert Erklärhilfe um Videos und neues Studio

Wer bislang noch keinen Kontakt mit Googles KI-gestütztem Rechercheassistenten hatte, kann sich mit unserem Mai-Beitrag „Google-App erstellt Podcasts aus euren Dokumenten“, nochmal ins Thema reinholen lassen.

NotebookLM richtet sich an Personen, die regelmäßig mit umfangreichen Inhalten arbeiten, etwa im Studium oder Berufsalltag. Die KI-Anwendung analysiert hochgeladene Quellen wie PDFs oder Webseiten und erstellt daraus verständlich aufbereitete Formate wie Zusammenfassungen, Erklärtexte oder Audioinhalte. Besonders beliebt sind sogenannte Audio-Zusammenfassungen, bei denen Inhalte in einem dialogbasierten Stil von erstaunlich natürlich klingenden Stimmen zusammengefasst werden, ähnlich einem Podcast und auch in deutscher Sprache.

Mit der NotebookLM iPhone-App lassen sich diese Inhalte auch unterwegs nutzen, sowohl offline als auch im Systemhintergrund. Auch Interaktionen per Spracheingabe sind möglich, etwa durch das Stellen von Rückfragen zum jeweiligen Material. Die Antworten der KI werden dabei stets mit Quellverweisen versehen.

Videoübersichten ergänzen bestehende Formate

Heute hat Google ein großes Update für NotebookLM angekündigt und führt nun sogenannte „Video Overviews“ ein. Dabei handelt es sich um visuell aufbereitete Zusammenfassungen, die komplexe Inhalte anhand von Folien, Bildern und Diagrammen verständlich machen sollen.

Die Funktion richtet sich insbesondere an Nutzer, die Inhalte visuell besser erfassen oder zusätzliche Erklärhilfen benötigen. Die Videoinhalte werden automatisch erstellt und lassen sich individuell anpassen. So kann etwa festgelegt werden, welche Themen besonders behandelt oder für welches Vorwissen sie aufbereitet werden sollen. Der Start erfolgt zunächst auf Englisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Mehr Struktur durch überarbeitetes Studio-Panel

Gleichzeitig wurde die Studio-Oberfläche von NotebookLM überarbeitet. Außerhalb der App können Nutzer können jetzt mehrere Inhalte desselben Typs innerhalb eines Notizbuchs anlegen und speichern. Dies gilt für Audio Overviews, Video Overviews, Mind Maps und Berichte. Die Oberfläche zeigt oben vier Kacheln für die verschiedenen Formate, darunter erscheint eine Liste der erstellten Inhalte.

Durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Elemente (etwa das Anhören einer Audiozusammenfassung bei gleichzeitiger Betrachtung einer Mind Map) soll die Effizienz im Umgang mit komplexen Themen steigen. Die neuen Funktionen werden schrittweise für alle Anwender ausgerollt.