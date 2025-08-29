Honkai Nexus Anima: HoYoverse will mit Pokémon konkurrieren

Nach den Rollenspielen Honkai Impact 3rd und Honkai: Star Rail erweitert die chinesische Spieleschmiede HoYoverse ihr Sci-Fi Universum demnächst noch um das Kreaturen Sammelspiel Honkai: Nexus Anima, welches für Windows aber auch iOS erscheinen wird. Und für dessen ersten Playtest ihr euch noch bis zum 12. September vorab registrieren könnt.

Nexus Anima wirft euch in eine Spielwelt, in der die unsichtbaren Bänder zwischen den gegensätzlichen Konzepten wie Licht und Dunkel, sowie Liebe und Hass zerrissen wurden und diese Kräfte in Form der quirligen Anima über das Land verstreut wurden. Ihr müsst als Reisender mit den Anima neue Bindungen aufbauen um ihre Kräfte wieder zu kanalisieren. Dabei hat jede Kreatur einzigartige Fähigkeiten, die ihr miteinander kombinieren und für unterschiedliche Kampftaktiken in den Nexus Battles nutzen könnt.

Das Spiel begrenzt sich jedoch nicht auf einen simplen Deckbuilder, sondern entsendet euch in eine frei begehbare Open World, die ihr zusammen mit euren Kreaturen erkunden könnt. Obgleich die eigentliche Kämpfe in Arenenform ausgetragen werden. Sehr viel mehr ist über das Spiel aber noch nicht bekannt.

Die Systemvoraussetzungen zur Teilname an der geschlossenen Beta wurden aber zumindest schon einmal benannt. Ihr benötigt mindestens ein iPhone 12 Pro oder 13 Pro, sowie mindestens iOS 14 und 10 GB freien Speicher. Der genaue Start des Playtests wurde leider noch nicht bekannt gegeben, zugelassene Teilnehmer sollen aber rechtzeitig informiert werden. Neben der PC und iOS Umsetzung können wir uns gut vorstellen, dass es für das finale Spiel auch eine Konsolenversion geben wird.