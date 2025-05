NotebookLM für iOS: Google-App erstellt Podcasts aus euren Dokumenten

Google hat sein KI-Angebot NotebookLM um eine mobile App ergänzt. Damit steht das Tool, das euch beim Erschließen umfangreicher Inhalte zur Hand gehen will, ab sofort auch für iOS- und Android-Geräte zur Verfügung. Laut Google dient NotebookLM vor allem dazu, komplexe Informationen leichter verständlich aufzubereiten.

NotebookLM kann auf Grundlage hochgeladener Inhalte Zusammenfassungen, Erklärungen und Antworten generieren. Ein zentrales Element sind sogenannte „Audio-Zusammenfassungen“ – automatisierte Inhaltszusammenfassungen in einem Gesprächsformat, das einer Podcast-Sendung ähnelt.

Mit der mobilen App stehen zentrale Funktionen der bestehenden Webanwendung nun auch unterwegs zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem die Möglichkeit, die Audio-Zusammenfassungen offline abzuspielen. Nutzer können so dann auch ohne aktive Internetverbindung auf Inhalte zugreifen oder diese im Hintergrund abspielen lassen.

Und wozu braucht man das? Wir haben testweise etwa die aktuellen Garantiebedingungen der Toyota Relax-Garantie im PDF-Format an die NotebookLM-App übergeben. Dieser hat aus dem neunseitigen PDF einen siebenminütigen Podcast-Dialog erstellt, in dem zwei deutschsprachige KI-Stimmen einen ganz guten Job dabei machen, die wichtigsten Inhalte der Garantiebedingungen leicht verständlich wiederzugeben.

Interaktionen per Spracheingabe

Eine weitere Funktion der mobilen App ist die direkte Integration in das Teilen-Menü von Mobilgeräten. Inhalte wie Webseiten, PDFs oder YouTube-Videos können aus anderen Anwendungen heraus als Quelle in NotebookLM gespeichert werden. Die KI analysiert diese Quellen und bietet anschließend Zusammenfassungen sowie die Möglichkeit, Fragen zu den Inhalten zu stellen. Die Antworten werden mit Quellverweisen versehen.

Ein besonderes Feature ist der Audio-Dialog: Dabei werden Inhalte von zwei KI-Moderatoren besprochen, wobei sich Nutzer per Tastendruck einklinken und Rückfragen stellen oder den Gesprächsverlauf beeinflussen können – dieser wird derzeit allerdings nur ausgewählten Anwendern in einem laufenden Beta-Test angeboten und scheint in der deutschsprachigen Variante der App noch nicht bereit zu stehen.

NotebookLM richtet sich laut Google an Studierende, Berufstätige sowie Personen, die regelmäßig mit umfangreichen Informationen arbeiten und steht ab sofort im App Store (ab iOS 17) zum kostenlosen Download bereit.