Geheimtipp Blackmagic Camera: Das erste große App-Update ist da

Ebenfalls neu in der überarbeiteten Version ist die Unterstützung für zeitsynchronisierte Aufnahmen mit mehreren iPhones (und entsprechenden Hardware-Accessoires) sowie die Unterstützung der Gerätedrehung in beide Richtungen und die HDMI-Ausgabe von gespiegeltem Bildschirminhalt und zusätzlichen Statustexten.

Seit Mitte September bieten die Macher der professionellen Videobearbeitung DaVinci Resolve eine iPhone-Applikation an, die wir bereits als Geheimtipp bezeichnet haben. Der noch junge Download richtet sich an mobile Filmemacher, die das iPhone für Videoaufnahmen einsetzen und bietet diesen einen bunten Blumenstrauß an Aufnahmefunktionen, für die bei konkurrierenden App-Angeboten wie Filmic Pro monatlich bezahlt werden muss.

