Filmic Pro: Version 7 jetzt mit Abo, Bestandskunden sollen wechseln

So bieten die App-Entwickler nun die neue Applikation Filmic Legacy an, die ausschließlich von Anwendern genutzt werden kann, die Filmic Pro 6 vor dem 25. August 2022 erworben haben. Der Beschreibungstext von Filmic Legacy macht dabei direkt deutlich: Die App wird weiterhin Fehlerbehebungen erhalten, aber keine neuen Funktionen.

Die von Apple mehrfach ins Rampenlicht gezerrte Aufnahme- und Videoschnitt-Applikation Filmic Pro ist heute in Version 7.0 in den App Store gestartet und ändert ihr angestammtes Geschäftsmodell. Statt sich wie bislang zum Einmalpreis anzubieten, setzt Filmic Pro zukünftig auf ein Abonnement, das wöchentlich oder jährlich bezahlt werden muss, um den vollen Zugriff auf alle Videoinhalte zu erlangen.

