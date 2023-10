Mitmachen bei OpenStreetMap: Every Door 4.0

Nach dem Start zeigt die Anwendung Informationen in der unmittelbaren Umgebung an und präsentiert dabei etwa vorhandene Restaurants und Cafés, zu denen noch Informationen über Zugänglichkeit, Bezahlmöglichkeiten und Kontaktangaben fehlen. Gleiches gilt für die Kennzeichnung von Objekten im öffentlichen Raum. Überall dort, wo Mülleimer, Sitzbänke, Überwachungskameras und Übergänge noch nicht gekennzeichnet sind, kann dies mit wenigen Displayberührungen nachgeholt werden.

Lasst euch von der eigenwilligen Gestaltung der App, die beim App-Icon anfängt und sich durch die gesamte iPhone-Anwendung fortsetzt, nicht abschrecken. Every Door begeistert mit seinem Design nicht, legt euch dafür jedoch ein Schweizer Taschenmesser viele der alltäglichen Änderungen am Datenbestand der freien Weltkarten in die Hand.

Das mit Google Maps und den Apple Karten konkurrierende Straßenkartenangebot OpenStreetMap setzt, ähnlich wie die Wikipedia, auf freiwillige Helfer, die am Aufbau des kostenlosen Angebotes mitwirken. Damit diese in der Lage sind, neue Bauwerke schnell zu verorten, falsch gekennzeichnete Straßen zu korrigieren und von anderen Nutzern vorgenommene Änderungen schnell auf Richtigkeit hin zu prüfen, werden gute Werkzeuge benötigt.

